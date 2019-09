Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

Ultime in arrivo da Formello, dove la Lazio sta preparando la sfida all'Inter di domani sera: assente Stefan Radu, non dovrebbe essere convocato, di conseguenza spazio a Bastos con Acerbi e Luiz Felipe. A centrocampo confermato Lazzari di nuovo titolare in luogo di Marusic, molto positivo contro il Parma, mentre davanti ballottaggio Correa-Caicedo per affiancare Immobile.