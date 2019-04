Lazio, Radu e Marusic tornano in gruppo. Luis Alberto lavora a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta di allenamento pomeridiana a Formello per la Lazio, alle prese con la preparazione della sfida di recupero contro l'Udinese, in programma mercoledì all'Olimpico. La giornata di oggi è portatrice di buone notizie per Simone Inzaghi, che alla ripresa (ieri soltanto una seduta di scarico) ritrova in gruppo Radu e Marusic. Riscaldamento in gruppo per i due difensori biancocelesti, presenti anche nella prima parte delle prove tattiche, prima di allontanarsi per svolgere un lavoro differenziato abbastanza sostenuto. Entrambi sembrano recuperati, mercoledì potrebbero tornare fra i convocati, poi starà a Inzaghi decidere se impiegarli o meno dal primo minuto. Insieme ai compagni non c'era invece Joaquin Correa. El Tucu non si è allenato col resto del gruppo, non si dovrebbe trattare comunque di nulla di grave per lui, che conserva ancora qualche speranza di essere convocato per l'Udinese. Nel caso in cui non ce la facesse, potrebbe rientrare sabato in occasione della sfida col Chievo. Lavoro a parte per Luis Alberto, lo spagnolo salterà per squalifica il prossimo impegno dei biancocelesti. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.