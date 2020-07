Lazio, recuperati Jony, Marusic e Correa. Luis Alberto da valutare domani

Seduta di scarico per la Lazio di Inzaghi, tornata nella Capitale dopo il ko di ieri sera contro la Juventus. Le notizie oggi sono tutte positive, perché in campo si sono rivisti Jony, Marusic e Correa, che tornano a sperare in vista del Cagliari: giovedì all’Olimpico ci sarà anche Patric, che ha finito le tre giornate di squalifica. Ancora differenziato per Luis Alberto: domani si capirà la sua disponibilità.