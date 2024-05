Lazio, il futuro di Luis Alberto a fine campionato: 2 europee attente, Qatar pista più calda

Dopo le polemiche, l'armistizio per il bene comune. Quelle che Luis Alberto sta giocando in queste settimane saranno le ultime partite con la maglia della Lazio sulle spalle, con lo spagnolo che ha candidamente ammesso davanti alle telecamere di voler cambiare squadra al termine del campionato. Parole che la Lazio, dal presidente Lotito al ds Fabiani, non ha preso bene, ma per il quieto vivere fino a fine campionato si è scelto di spegnere le polemiche.

Luis Alberto per il momento sta ripagando sul campo, con 4 assist e un gol nelle ultime 4 partite giocate. E la sua idea è quella di provare a trascinare ancora la squadra di Igor Tudor in questo rush finale del campionato, col sogno Champions che seppur lontanissimo è ancora vivo. Poi, a bocce ferme, ci sarà tempo e modo per sedersi al tavolo e valutare l'exit strategy migliore per tutti.

Le parti si sono parlate e hanno concordato di darsi appuntamento dopo il 26 maggio, quando il campionato sarà finito e le carte potranno essere messe sul tavolo. Siviglia e Olympique Marsiglia restano in pressing, ma l'offerta più invitante per Lotito potrebbe arrivare dal Qatar: l'Al Duhail sembra pronto, scrive Il Messaggero, a mettere sul piatto 10-15 milioni di euro per l'acquisto del cartellino dello spagnolo.