Lazio-Verona 1-2, Cucchi: "Serata storta, ma sbaglia chi non considera la partita dell'Hellas"

Via Twitter, Riccardo Cucchi, storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto e tifoso laziale, ha commentato il 2-1 incassato dai biancocelesti all’Olimpico contro il Verona: “Serata storta per la Lazio. Poche idee, poca concretezza, troppi errori dietro, specie senza Acerbi. Ma sarebbe un errore non considerare la partita del Verona. Grande dinamismo, corsa continua, pressing a tutto campo. Squadra davvero ben organizzata”.