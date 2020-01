Le aperture in Inghilterra - United ko col Burnley: Solskjaer in bilico

© foto di Alessio Del Lungo

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi giovedì 23 gennaio 2019:

Guardian

"Il razzo Rodriguez fa ancora più male a Solskjaer"

Il Burnley - si evidenzia nella prima pagina del quotidiano - approfitta di un'altra prova negativa dello United e porta, tra il clamore, all'uscita anticipata della folla dall'Old Trafford.

Sun

"It's all going horrib-Ole wrong"

Il Burnley sbanca Old Trafford 2-0: lo United - si legge - è stato preso a calci. Il gioco di parole nel titolo evidenzia come Solskjaer abbia colpe importanti sull'andamento dei Red Devils.

Daily Express

"United crash & burn"

Questo il titolo in prima pagina del quotidiano sulla situazione al Manchester United dove ai Red Devils si accumula sempre più pressione su Solskjaer dopo lo 0-2 con il Burnley.

Mirror

"Ole Goner Solskjaer"

Questo l'eloquente gioco di parole sull'allenatore del Manchester United, sconfitto 2-0 ad Old Trafford dal Burnley che non vinceva in casa dei Red Devils dal 1962.

Star

"Fatto a pezzi"

Titolo che si commenta da solo sulla situazione del Manchester United sconfitto in casa 2-0 dal Burnley. Il giornale evidenzia come le speranze di Solskjaer prima dell'incontro siano state demolite.