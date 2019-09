Le pagelle del Barcellona - Fati fa il Messi. Suarez entra e segna

Fonte: A cura di Giacomo A. Galassi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ter Stegen 6 - Può poco sul gol di Gameiro che si trova tutto solo davanti a lui, così come sulla rete a tempo scaduto di Maxi Gomez. Nel primo tempo è bravo a salvare in un paio di occasioni, nel secondo sta a guardare.

Semedo 6 - Sulla fascia destra è diligente e in attacco mette al centro qualche cross pericoloso: prova sufficiente.

Pique 6 - Soffre un po' i movimenti della coppia Gameiro-Rodrigo ma con il gol del 3-1 si riscatta in pieno. Partita tranquilla per il centrale spagnolo.

Lenglet 6 - Discorso simile a quanto detto per Pique. Blocca qualche azione offensiva ma si lascia scappare Gameiro in un paio di occasioni. In generale una buona prova.

Jordi Alba 6 - Il terzino spagnolo prende la sufficienza perché in attacco accompagna spesso e bene l'azione offensiva. Ma in difesa mostra qualche lacuna.

Sergio Busquets 6,5 - Geometrie ed equilibrio al servizio della squadra. Lo spagnolo non sbaglia un pallone e tiene i suoi sull'attenti: metronomo.

Arthur 6 - Il centrocampista blaugrana svolge il suo compito con ordine senza mai strafare. (dal 73' Vidal s.v.)

De Jong 6,5 - Buona prova soprattutto nel primo tempo dell'olandese, che prima offre l'assist dell'1-0 a Fati e poi insacca il 2-0. Nel secondo tempo va a ritmi blandi (dal 70' Rakitic s.v.)

Carles Perez 6 - Il giovane del Barcellona non brilla come il compagno Fati ma offre comunque una prestazione di livello.

Griezmann 6,5 - Le Petit Diable non è in una delle sue serate migliori ma regala comunque spettacolo. Da prima punta trova meno spazi, ma nel complesso svolge bene il suo compito propiziando anche la rete del 3-1.

Fati 7,5 - Delizia il Camp Nou con un gol, un assist e giocate di alta scuola. Il futuro è tutto suo, ma anche il presente appare roseo. (dal 60' Suarez 7 - Entra e dopo un minuto segna un gol bellissimo. Poi colpisce una seconda volta sempre col destro. Il Pistolero ci mette trenta minuti a dimostrare perché la sua fama lo precede)