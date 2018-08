Le pagelle del Genoa - La giovane coppia gol fa la differenza

Risultato finale: Genoa-Empoli 2-1 (6' Piatek, 17' Kouamé, 94' Mraz)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marchetti 6,5 - La sua ultima apparizione in Serie A era datata 5 febbraio 2017. Ora il portiere ex Lazio è tornato protagonista, indossando il completo di Superman volando sul secondo palo a inizio ripresa sulla conclusione di Zajc (deviata prima da un difensore rossoblu). Può fare poco sulla rete di Mraz al 94'.

Biraschi 6 - Ordinato quando attaccano sul suo lato, concede praticamente nulla agli avversari che transitano nella zona di competenza.

Spolli 6 - Riesce a imporsi sull'attacco empolese, cercando anche la rete - senza riuscirci - poco prima dell'intervallo. Prestazione di personalità, mezzo voto in meno per l'errore nel finale su Di Lorenzo che ha pescato Mraz in area.

Zukanovic 6 - Gara importante quella offerta dall'ex Roma, riuscendo a tenere bloccati gli attaccanti avversari.

Lazovic 6 - Prova a spingere con alterne fortune, bene quando va ad aiutare i compagni in fase difensiva. (Dal 72' Günter 6 - Schierato da Ballardini per bloccare il risultato, rinunciando a qualche offensiva pur di avere maggiore copertura nella propria area).

Hiljemark 6,5 - Ottimo il suo lavoro a centrocampo, corre tanto rivelandosi importantissimo per l'equilibrio del grifone. (Dall'81' Bessa 6 - In campo nei minuti finali per portare lucidità alla squadra. Cerca il gol su punizione nel finale).

Romulo 6 - L'ex Verona e Juventus conferma che può benissimo giocare ancora in Serie A, correndo dall'inizio alla fine. Ballardini affida il centrocampo all'italo-brasiliano e a Hiljemark, i risultati danno ragione al tecnico.

Criscito 7 - Torna a giocare sulla corsia mancina, magari non ha la corsa di qualche anno fa ma la qualità resta intatta. Anzi, l'esperienza russa l'ha sicuramente migliorato e il suo impatto con la A 2018-19 è devastante. Splendido il traversone al centro a inizio gara, che trova Piatek pronto per colpire a rete. Si ripete al 17' col passaggio decisivo per il raddoppio di Kouamé. Bentornato, Mimmo!

Pandev 6,5 - Esperienza, qualità e personalità. Il macedone, uno degli eroi del Triplete interista, riesce a fare ancora la differenza. Tiene alta la squadra, rivelandosi un prezioso maestro per i due giovani compagni di reparto. (Dal 54' Mazzitelli 6 - Porta forze fresche in campo, utili a tenere l'equilibrio tra i reparti).

Piatek 7 - Quattro gol in 90' in Coppa Italia contro il Lecce, adesso sono bastati appena sei minuti per siglare la prima marcatura in Serie A. Ancora sotto la Gradinata Sud, proprio come 15 giorni fa. Il classe '95 è bravo a concretizzare la palla messa al centro da Criscito, anche nella ripresa rappresenta un pericolo costante per l'Empoli. Il grifone ha trovato un grande centravanti.

Kouamé 7 - Non solo Piatek, tra le note più liete di serata c'è anche l'ex Cittadella. Autore del 2-0 al 17' - anche per lui la sua prima gioia in A - mettendo a soqquadro la difesa avversaria su suggerimento (nemmeno a dirlo) di Criscito. Poco prima dell'80' sfiora il secondo gol personale con un colpo di testa.