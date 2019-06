Le pagelle del Giappone - Miyoshi grande protagonista, Nakajima inventa

Risultato finale: Uruguay-Giappone 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kawashima 6,5 - Deve ringraziare i legni che stasera lavorano per lui respingendo un paio di conclusioni velenosissime di Cavani e Suarez. Sempre attento sui tentativi dell'Uruguay.

Tomyasu 6 - Suarez e Cavani sono clienti tutt'altro che facili ma la difesa giapponese concede spazi soltanto nell'ultimo quarto di gara quando le energie calano. Diligente.

Ueda N. 5,5 - Commette il fallo che costa il rigore ma il suo intervento era a cercare il pallone, e l'assegnazione del penalty risulta piuttosto generosa.

Iwata 6 - A tratti l'Uruguay attacca con tutto il reparto riversato nell'area del Giappone e non è semplice adottare contromisure eppure, se entrambi i gol arrivano su calcio piazzato, è anche merito di una difesa forse non bella ma efficace.

Dal 43' s.t.: Tatsuta n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Itakura 6 - Ha il compito di spezzare il gioco dell'Uruguay e lo fa senza troppi complimenti. Poco elegante nel gioco, ma generoso.

Nakajima 6,5 - Crea gioco andando a servire i compagni in profondità con passaggi intelligenti, e contribuisce a mantenere fluida la manovra del Giappone impedendo che si assesti su schemi troppo prevedibili.

Shibasaki 5,5 - Cerca di fare diga a centrocampo, mettendosi in evidenza soprattutto per i compiti di interdizione. Tignoso.

Abe 6 - Agisce spesso in profondità sulla fascia e prova a creare scompiglio dalle parti di Muslera con qualche discesa interessante.

Dal 22' s.t.: Ueda A. 6 - Entra bene in partita permettendo, per quanto possibile, alla squadra di tirare il fiato mantenendo alto il baricentro.

Sugioka 6 - Bella intuizione sul secondo gol, ma non sempre è preciso come vorrebbe. I difensori dell'Uruguay giocano molto sul piano fisico e lui risponde senza timori reverenziali.

Okazaki 6 - Esperienza al servizio della squadra. Dimostra ai compagni, specialmente nelle prime fasi di gara, che anche un avversario quotato come l'Uruguay può concedere quanto basta agli avversari per far male.

Miyoshi 7,5 - Protagonista della serata con il suo contropiede bruciante che vale l'1-0 ed il tiro al volo che per qualche minuto fa sognare i tifosi giapponesi. Imprendibile.