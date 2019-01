Le pagelle del Liverpool - Salah ci prova, male Lovren

Risultato finale: Manchester City-Liverpool 2-1

Alisson 6 - Forse sul gol di Aguero potrebbe far di più, anche in altre circostanze non è perfetto, ma si riscatta con due interventi degni di nota.

Alexander Arnold 5.5- Alterna cose buone ad altre meno. Bene sul gol di Firmino, distratto in altre occasioni.

Lovren 4.5 - Rude in alcuni contrasti, bada alla sostanza. Si fa beffare da Aguero per l'1-0 e in altre occasioni non è preciso.

Van Dijk 6 - Si conferma tra i migliori centrali della Premier. Alle volte tende a strafare e rischia di capitolare, ma non molla fino alla fine.

Robertson 6 - Spinge appena può sulla fascia. In difesa può far meglio, in attacco si segnala per l'assist a Firmino.

Wijnaldum 6 - Discreto match per un tempo, migliora nella ripresa. ( Dall'86' Sturridge s.v. - )

Henderson 6 - Cuore e muscoli in mezzo al campo. Non sempre riesce a far girare bene il pallone, ma l'impegno non manca.

Milner 6 - Non è al meglio fisicamente. Soffre il palleggio dei Citizens. Fuori poco prima dell'ora di gioco. ( Dal 57' Fabinho 5.5 - Energie fresche nel finale, ma non incide.)

Salah 6 - Classe da vendere, nel primo tempo va a sprazzi, ma sempre di qualità. Anche nella ripresa non tiene costante la propria spinta.

Firmino 6.5 - Primo tempo abulico, meglio nella ripresa con il gol che illude i Reds.

Mané 5.5 - Marcato stretto dai difensori del City, non trova sempre lo spazio per pungere. ( Dal 77' Shaqiri 5.5 - La musica non cambia.)