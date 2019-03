Le pagelle del Palermo - Nestorovski cecchino, bene Falletti e Puscas

Risultati finale: Palermo-Carpi 4-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brignoli 6 - In avvio di ripresa non è proprio attento sul gol di Mustacchio, ma per buona parte della gara fa il suo dovere.

Aleesami 6 - Partita ordinata, tante giocate diligenti al servizio della squadra.

Bellusci 6.5 - Sempre preciso nelle retrovie, prova anche la conclusione ma non è forunato.

Rajković 6.5 - Solido in chiusura ed elegante nelle ripartenze, un muro per gli avversari.

Rispoli 6 - Bravo a far gioco di squadra con i compagni di reparto, tiene botta per tutta la partita.

Falletti 7 - Gol ed assist prima dell'infortunio che lo costringe ad uscire, gara da incorniciare a metà. Dal 43' Fiordilino 6 - Tanta fisicità al servizio della squadra, prova anche a colpire ma non trova la porta.

Jajalo 6.5 - Tiene botta in entrambe le fasi di gioco, provando anche a far ripartire i suoi per vie centrali.

Murawski 6.5 - Va vicino al gol nel primo tempo, nella ripresa qualche fastidio lo costringe a lasciare il campo. Dal 58' Haas 6 - Buon impatto sulla partita, si muove con personalità e gestisce il gioco.

Trajkovski 6.5 - Sfonda spesso dal suo, creando non poche difficoltà agli avversari.

Puscas 7 - Rapido tra le linee, ed abile ad apparecchiare per i compagni come in occasione del secondo gol di Nestorovski. Prima, però, si mette in proprio e firma il 3-1!

Nestorovski 7.5 - Doppietta che stende definitivamente il Carpi, un cecchino difficile da contenere. Dall'89' Moreo sv.