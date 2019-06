Le pagelle del Paraguay - Almiron incanta, Piris salva l'Argentina

Risultato finale: Argentina-Paraguay 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernandez 6 - Un grande intervento su Messi subito vanificato dalla video assistenza. È proprio la Pulce a freddarlo dagli undici metri: indovina l'angolo, ma non basta a disinnescare l'esecuzione perfetta dell'argentino.

Piris 4,5 - Primo tempo ordinato, anche perché l'Argentina non trova sintesi perdendosi in una costruzione stagnante e prevedibile. A inizio ripresa un'ingenuità che costa cara: braccio galeotto sulla girata di Lautaro Martinez che sfugge a Sampaio, ma non al VAR.

Gustavo Gomez 5,5 - Esordio in Copa América nel segno della garra che in alcune situazioni andrebbe calmierata. Intervento rude su Lautaro che induce il direttore di gara ad ammonirlo: sanzione che ne limita le scelte nel prosieguo della gara.

Alonso 6 - Affronta avversari sulla carta superiori a viso aperto, anche se è indubbiamente agevolato dalla pochezza offensiva di Messi e soci. Si muove in sintonia con il compagno di reparto e riesce a limitare al minimo gli errori.

Arzamendia 6,5 - Punto fermo sulla sinistra. Sul suo lato non si passa (salvo rare eccezioni), quando può si sovrappone per dare vigore alle discese paraguayane. Sottotraccia, ma indubbiamente prezioso in un pari che può valere la qualificazione.

R. Rojas 5,5 - Tanta sostanza e poco estro. Il sunto della sua serata è tutto qui: arma in più quando c'è da interdire, quasi limitante in transizione. Risultati quasi sempre rivedibili quando prova ad andare oltre lo scarico in orizzontale.

Sanchez 7 - Dapprima accompagna il break a sinistra di Almiron e, quando fiuta l'occasione, buca Armani dopo un inserimento da manuale, approfittando della copertura tardiva dei due mediani argentini. Rete che pesa: l'augurio dell'Albirroja è che in prospettiva possa valere i quarti.

M. Rojas 5,5 - Si mette al servizio dei compagni ma in pochissime circostanze riesce a ritagliarsi occasioni concrete. Lo si vede soltanto nel finale, quando impegna Armani con un mancino velenoso che costringe l'argentino all'intervento in tuffo.

Almiron 7,5 - È tra i più attesi nel Paraguay ma l'avvio in sordina, anche perché i compagni si mettono sulla difensiva e concedono il pallino all'Argentina. Venti minuti di rodaggio e poi si accende: c'è molto di suo nel vantaggio di Sanchez, che ha origine da un suo assolo sulla sinistra. (Dall'86 Ortiz s.v.).

Gonzalez 5,5 - L'avvio non è indimenticabile: Tagliafico lo colpisce all'arcata sopraccigliare procurandogli una ferita subito tamponata dai sanitari paraguayani. Rompe la monotonia alla mezz'ora con un diagonale su invito di Matias Sanchez deviato provvidenzialmente in corner da Tagliafico. Nel secondo tempo fa e disfa: si procura un rigore, facendosi poi ipnotizzare da Armani. (Dal 90' Escobar s.v.).

Santander 5 - Il Ropero non manca nemmeno stasera di esaltarsi nella lotta e nel gioco sporco. Fisicità che non guasta contro i due centrali argentini, anche se i limiti tecnici emergono tutti in alcune circostanze in cui dovrebbe invece essere più concreto. (Dal 72' Romero 6 - Nuova linfa per resistere all'assedio finale degli argentini).