Le pagelle del Perugia - Vido determinante. Kouan universale

Risultato finale: Perugia-Cremonese 3-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 6 - Difende coscienziosamente i pali della porta biancorossa risultando incolpevole in occasione della rete avversaria.

Rosi 6 - Percorre regolarmente lungo la fascia destra uscendo, nella ripresa, a causa di problemi fisici (dal 73' Mazzocchi 6 - Subentra all'infortunato Rosi giocando ordinatamente lungo l'out di destra).

Gyömbér 6 - Dirige diligentemente la retroguardia di Nesta non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

El Yamiq 6,5 - Gioca disciplinatamente al fianco di Gyömbér sfiorando, con un violento destro da fuori, la rete personale.

Falasco 7 - Affonda sistematicamente lungo la corsia di sinistra elargendo un considerevole numero di cross interessanti.

Kouan 7,5 - Conferisce il giusto mix di quantità e qualità alla mediana biancorossa firmando rapacemente la rete del 2-1.

Carraro 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni non prendendosi grosse responsabilità in fase d'impostazione.

Dragomir 6,5 - Lavora generosamente in mezzo al campo propiziando, con un suo cross deviato, la rete dell'1-0 biancorosso (dal 76' Falzerano 6,5 - Sostituisce Dragomir provocando, con un suo cross non trattenuto da Agazzi, la rete del 2-1 per gli umbri).

Verre 7 - Interpreta sapientemente il ruolo di trequartista recapitando a Vido l'assist del definitivo 3-1 biancorosso.

Sadiq 5,5 - Fallisce un paio di palle gol disputando una prestazione tanto generosa quanto confusionaria (dal 57' Han 6,5 - Prende il posto di Sadiq colpendo, con un colpo di testa in elevazione, una clamorosa traversa).

Vido 8 - Regala lampi della sua classe apponendo la propria firma su una doppietta decisiva.