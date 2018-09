Le pagelle del Sassuolo - Di Francesco man of the match, leader Boateng

Sassuolo-Empoli 3-1 (1' Caputo, 13' Boateng, 57' Ferrari, 85' Di Francesco)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Consigli 6 - Bella parata su Zajc nel primo tempo, incolpevole in occasione del provvisorio vantaggio ospite firmato Caputo. Spettatore e poco più nel resto della gara.

Lirola 6,5 - Spinge molto sulla fascia destra, scambiando bene sia con Di Francesco che con Berardi. Suo l'assist per il 3-1 del figlio d'arte neroverde all'85', dopo la solita devastante progressione palla al piede sulla linea laterale.

Marlon 5,5 - Più insicuro rispetto ai compagni di reparto, perde qualche pallone di troppo in area di rigore. Il talento c'è, ma bisogna ancora lavorarci.

Ferrari 7 - Serve Caputo con un assist involontario per lo 0-1, ma poi si fa perdonare alla grande con almeno due chiusure provvidenziali e l'incornata del 2-1 su angolo di Sensi al 57'. Secondo gol in questo campionato per lui.

Rogerio 5,5 - Parte più bloccato rispetto a Lirola, ma - pur coprendo bene in fase difensiva - partecipa assai poco al gioco del Sassuolo nell'arco dei due tempi.

Duncan 6,5 - Impegna Terracciano con un diagonale insidioso dal limite dell'area nel primo tempo, offrendo la solita prestazione di quantità e qualità in mezzo al campo. Le sue verticalizzazioni creano non pochi grattacapi alla difesa azzurra.

Locatelli 6,5 - Fa girare bene palla, la manovra del Sassuolo passa quasi sempre dai suoi piedi. Protagonista, soprattutto nel primo tempo.

Sensi 6 - Pesa il pallone perso dopo appena 18 secondi, ma il suo calcio d'angolo - complice anche la spizzata di Di Francesco - contribuisce al gol partita di Ferrari (Dal 66' Bourabia 6 - Tanta voglia di fare nel momento in cui il Sassuolo ha bisogno di corsa e muscoli per chiudere il match).

Berardi 6 - È il meno incisivo del tridente di De Zerbi. Poco pericoloso, ci prova più che altro su calcio da fermo, ma non riesce a lasciare il segno (Dall'81' Brignola s.v.).

Boateng 7 - Pericolo costante per la difesa azzurra. Firma l'1-1 ed è un punto di riferimento per tutti i compagni, spalle alla porta e persino in mezzo al campo. Leader (Dal 62' Babacar 5,5 - Sostituisce uno stanchissimo Boateng, ma calcia abbondantemente a lato uno dei pochi palloni che gli capitano per provare a far male).

Di Francesco 7,5 - Ottimo spunto sulla destra per l'1-0 di Boateng, spizzata di testa per il 2-1 di Ferrari e delizioso colpo di tacco per il definitivo 3-1. Dopo una settimana a dir poco complicata (caso Douglas Costa), Federico Di Francesco si regala una serata da protagonista assoluto. Man of the match.