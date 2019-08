Le pagelle dell'Athletic - Aduriz da favola, la difesa tiene. Simon garanzia

Risultato finale: Athletic Bilbao-Barcellona 1-0

Unai Simon 6,5 - Buona parte del primo tempo scivola via senza patemi. Graziato da Suarez con un sinistro a botta sicura che si stampa sul palo, devia sulla traversa un gran mancino a giro di Rafinha in chiusura di primo tempo. Nella ripresa risponde ancora al brasiliano con un intervento a mano aperta.

Capa 7 - Approccio subito con il piglio giusto e mette sotto torchio Jordi Alba, cercando spesso la complicità di De Marcos. Facilità di corsa e fisicità che lo rendono un cliente scomodo anche per l'esperto laterale spagnolo. Allo scadere l'exploit, con il cross chirurgico per la girata di Aduriz.

Yeray 6,5 - Come lo scorso anno, un altro clean sheet casalingo contro il Barça. Alza il muro insieme a Nunez e si oppone anche alle trame più velenose dei catalani. Solidità difensiva che Garitano si augura di poter esibire nel prosieguo della stagione.

Nunez 6,5 - Accorto e ordinato. Il peso specifico del tridente blaugrana non lo disorienta ma, al contrario, sembra motivarlo. Rimedia un giallo per un body-check ben speso su Rakitic.

Yuri 6,5 - Per sessanta minuti abbondanti le due corsie sono i motori a propulsione del Bilbao. Spinta ponderata: bada al sodo e attacca Semedo quando intravede uno spiraglio.

Lopez 6 - Dinamico e reattivo a centrocampo, eccezion fatta per il sanguinoso errore in uscita che mette Suarez davanti a Unai Simon. Ringrazia il Pistolero, che sbatte sul palo a portiere battuto. Cerca la porta da lontanissimo con una stecca neutralizzata senza affanno da Ter Stegen. Qualche errore a bilancio, ma è prezioso. (Dal'81' Benat s.v.).

Dani Garcia 6 - Un altro mastino in mediana che rallenta lo sviluppo del gioco azulgrana. Usa il randello e legge complessivamente bene le fasi del match.

De Marcos 6 - Corsa, generosità e grande predisposizione al sacrificio. Il tandem con Capa mette pepe sulla destra e, pur non eccellendo per estro e giocate, tiene viva la fiamma sul suo lato. Alla lunga il serbatoio si svuota e Garitano lo richiama alla base: lo rileva il giovane Sancet. (Dal 66' Sancet 5,5 - L'emozione di certo non aiuta. Saprà rifarsi).

Raul Garcia 6 - Più sostanza che qualità in veste di raccordo, ma non si scollega dalla partita e partecipa alla fase difensiva. Prova spesso ad aprirsi per consentire ai centrocampisti di inserirsi.

Muniain 6 - Sotto porta non è famelico: non riesce mai ad impensierire come vorrebbe Ter Stegen. Trascinato dall'inerzia della gara, si esalta quando il gioco si sporca, duellando con coraggio e senza esclusione di colpi con i dirimpettai.

Williams 7 - La risposta a chi credeva che la corte dello United potesse averlo distratto: prima il rinnovo monstre, poi l'avvio a mille e la doppia conclusione che scalda i guanti a Ter Stegen. Cala nella ripresa e lascia il posto all'hombre del partido. (Dall'88' Aduriz 7,5 - Tutti in piedi per il veterano dei baschi: in due minuti gela il Barça con una splendida rovesciata che non lascia scampo a Ter Stegen).