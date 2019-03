Le pagelle dell'Eintracht - Jovic-gol per i quarti, Kostic spauracchio

Risultato finale: Inter-Eintracht Francoforte 0-1

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Trapp 6 - Mai sollecitato dalla banda di Spalletti nel primo tempo. L'Inter è vittima dei suoi fantasmi e si sgretola quasi sempre sul più bello. Nella ripresa i nerazzurri provano ad alzare i ritmi, senza produrre cambiamenti sostanziali: blinda lo specchio con il minimo sforzo.

Hinteregger 6 - Controlla Perisic con disarmante facilità e non commette errori gravi. Agevolato dalla serata di magra del croato, si muove in sintonia con Hasebe e N'Dicka e fa il suo nella solida prova difensiva delle Aquile.

Hasebe 6,5 - Si riconferma il cervello della difesa. Esperienza, senso tattico e grande calma: mix che trasmette consapevolezza al reparto. Rischia solo su un rinvio lungo di Handanovic che gli scivola alle spalle e per poco non mette Keita davanti a Trapp. Poi si ricompone e non sbaglia più un colpo.

N'Dicka 6 - Scherma le rade transizioni nerazzurre che hanno origine nella zona di competenza e limita al minimo sindacale le sviste. La partita si mette bene sin da subito ed è semplificata dagli indugi in fase d'attacco dell'Inter.

Da Costa 6 - Parte bene e serve un bell'assist ad Haller vanificato dalla segnalazione di offside dell'assistente. Più accorto alla distanza: si guarda bene dallo scoprire oltremodo la corsia di competenza e tiene bene sullo spaesato Perisic.

Rode 6,5 - Sembra avere tre polmoni e non lesina sugli scatti a metà campo che rimettono a posto la squadra nelle fasi più critiche. Rimedia un giallo poco dopo l'ora di gioco per un body-check ai danni di Vecino. (Dall'89' Paciencia s.v.).

Willems 6 - Ordine e attenzione: quanto basta per annullare il centrocampo nerazzurro in tandem con Rode e trascorrere una serata pressoché priva di preoccupazioni. In avvio ha l'occasione di colpire, ma calcia a lato con il mancino. Peintinger lo richiama alla base al minuto settantatré. (Dal 73' Stendera 6 - Accorto dopo l'ingresso).

Kostic 7 - Come all'andata è soprattutto dalla sua corsia che hanno origine i grattacapi più sostanziali per la linea nerazzurra. Pronti via e arma il mancino, trovando la pronta opposizione di Handanovic, che soffia sul pallone sulla respinta di Haller. Trascende negli errori sotto porta nel finale, ma è spauracchio per Skriniar e soci.

Gacinovic 6,5 - Trait d'union perfetto tra i due reparti, garantisce un buon apporto nelle due fasi e trova il modo di pungere. In chiusura di primo tempo raccoglie palla su un'indecisione in uscita di Vecino, ma sbatte sull'ottimo Handanovic. A inizio ripresa rimedia un colpo che lo costringe al forfait. (Dal 59' De Guzman 6 - Gioca semplice, ma è efficace).

Haller 6,5 - L'Inter in bambola della prima metà è una preda fin troppo agevole. Una manciata secondi prima del sigillo di Jovic spaventa Handanovic con un colpo in estirada che sbatte sulla traversa. Al ventisettesimo trova la gioia personale su invito di Da Costa, ma parte in evidente offside. Cala dopo l'intervallo, ma non si slega dall'inerzia della gara.

Jovic 7 - Colpisce a freddo: approfitta della frittata di De Vrij e buca Handanovic con un lob delizioso. Poco prima dell'intervallo prova a ripetersi con un destro secco che si perde oltre il montante. Fallisce almeno due colpi del k.o. nel secondo tempo, ma è lui a consegnare il pass qualificazione.