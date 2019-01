Le pagelle dell'Entella - Difesa in difficoltà, Nizzetto ci prova

Risultato finale: Roma-Entella 4-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Paroni 6 - La sua prova è un tourbillon di luci e ombre: si lascia trafiggere anche da soluzioni non irresistibili, che fanno da contraltare ai bei guizzi del secondo tempo. Raccoglie il pallone dal sacco per quattro volte: al netto delle occasioni prodotte dai giallorossi, poteva andare decisamente peggio.

Belli 5 - Nella fase centrale della prima frazione è protagonista di un paio di scorribande in zona d'attacco che non sortiscono effetti. Qualche buon disimpegno in rottura. Anche lui perde tramontana e distanze quando la Roma monopolizza stabilmente il gioco.

Pellizzer 4,5 - L'impatto con l'Olimpico è da brividi: si perde Schick, che apre le danze dopo appena venti secondi. Spartisce le colpe sugli altri timbri capitolini con i compagni di ventura. Sovente male appostato quando gli avversari aumentano i giri.

Baroni 5 - Tiene finché può ed estrae dal cilindro qualche buon anticipo. Il rifornimento di chi gli sta intorno è esiguo e anche lui soccombe alla verve offensiva della Roma. Non trova contromisure quando la linea si sgretola nel finale.

Cleur 4,5 - Il tandem Under-Karsdorp lo mette sotto torchio: non un caso che le iniziative migliori della Roma abbiano spesso origine dal suo lato. Si danna, ma le zone di sua competenza divengono territorio di caccia prediletto dei dirimpettai.

Eramo 5 - Sui suoi piedi l'occasioni più ghiotta per i biancocelesti: si ritrova a tu per tu con Olsen dopo un destro velenoso su piazzato di Nizzetto, ma calcia addosso al numero uno svedese. Ripresa in calando: sparisce dai radar e subisce il ritmo martellante della truppa di Di Francesco.

Paolucci 5,5 - Impossibile cucire gioco con una percentuale di possesso così ridotta. Nel primo tempo rimedia con buon senso tattico e scherma come può le iniziative giallorosse a protezione della retroguardia. Affonda dopo il tris di Schick e torna alla base al settantesimo. (Dal 70' Ardizzone 5,5 - Non combina nulla dopo l'ingresso).

Nizzetto 5,5 - Punge Olsen con una stecca su punizione che per poco non frutta una storica marcatura dei Diavoli Neri. Tra mille difficoltà, cerca di mettere ordine nello sviluppo del gioco dei suoi, sistematicamente spezzato sul nascere dal pressing della Roma.

Adorjan 5,5 - Pochi sussulti a supporto del tandem: prova a pungere con un lob dal lato corto dell'area messo agevolmente in corner da Fazio, poi poco altro. L'inerzia della gara lo costringe spesso a rinculare, e lui si mette a disposizione dei compagni con generosità. Icardi lo rileva dopo l'intervallo. (Dal 46' Icardi 5,5 - Vicino al gol della bandiera allo scadere).

Caturano 5 - Non lega con Mota Carvalho ed è inghiottito dalla morsa dei due centrali giallorossi. Serata di magra di fatto annunciata, in cui non emerge (tra mille attenuanti). Resta in panchina in avvio di ripresa per far posto al neo-acquisto Mancosu. (Dal 46' Mancosu 5,5 - Segnali incoraggianti dall'ultimo arrivato: trova un gol copertina dal limite giustamente annullato per offside).

Mota Carvalho 5 - Le buone premesse del duello che inaugura con Marcano sfociano nel nulla. Si perde anche lui dopo un quarto d'ora di discreta fattura e rimane ai margini per tutto il secondo tempo.