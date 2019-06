Le pagelle dell'Inghilterra U21 - Wan-Bissaka deleterio

Risultato finale: Inghilterra U21-Francia U21 1-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Henderson 7 - Sfodera una serie d'interventi degni della sua fama, tra cui il rigore parato a Dembele, risultando incolpevole in occasione dei gol subiti.

Wan-Bissaka 4,5 - Patisce vistosamente le sortite offensive francesi realizzando, in pieno recupero, un goffo, quanto clamoroso, autogol decisivo.

Tomori 6 - Dirige coscienziosamente la retroguardia inglese non commettendo grosse sbavature difensive.

Clarke-Salter 5 - Gioca al fianco di Tomori provocando, con un maldestro intervento con il braccio destro, il primo calcio di rigore per la Francia.

Dasilva 5,5 - Soffre, il più delle volte, l'intraprendenza di Ikoné non dimostrandosi impeccabile in occasione dell'1-1 francese.

Maddison 6,5 - Abbina quantità e qualità lungo la mediana inglese immolandosi, nella ripresa, sul destro a botta sicura di Dembélé.

Choudhury 4 - Macchia indelebilmente la sua prestazione facendosi espellere per aver provocato il secondo calcio di rigore in favore della Francia.

Foden 7 - Conferisce intraprendenza al centrocampo di Boothroyd firmando, dopo una serpentina delle sue, la rete momentaneo 1-0 inglese.

Sessegnon 6,5 - Corre diligentemente lungo la fascia di competenza provocando un palo e vedendosi annullare, per colpe non sue, un gol (dal 75' Calvert-Lewin 5,5 - Subentra a Sessegnon non riuscendo, nonostante l'impegno, a rendersi pericoloso).

Solanke 5 - Riceve pochissimi rifornimenti offensivi disputando una prestazione decisamente anonima (dal 71' Mount 5,5 - Sostituisce Solanke non apportando la vivacità sperata all'attacco inglese).

Gray 6,5 - Affonda sistematicamente lungo l'out affidatogli cercando, e non trovando, la via del gol (dal 75' Abraham 5,5 - Prende il posto di Gray non riuscendo, nel tempo concessogli, a farsi notare positivamente).