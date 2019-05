Le pagelle dell'Italia U20 - Ranieri match winner, Scamacca protagonista

Risultato finale: Messico U20-Italia U20 1-2

Plizzari 5,5 - Blinda il primo palo sul destro a rientrare di Macias, è però in ritardo sul corner che propizia il pari di De la Rosa (con la complicità di Scamacca). Rimedia nella ripresa con un duplice intervento a mano aperta, prima su Macias e poi su Lainez.

Gabbia 6,5 - Ordinato, attento e di rado fuori posizione. Convince, così come il resto della linea. Accarezza la gioia personale con un colpo di testa che si stampa sul montante. Nel finale spende saggiamente il fallo su Macias e rimedia un giallo.

Del Prato 6,5 - Si frappone tra Gabbia e Ranieri e adempie agli ordini impartiti da Nicolato. Letture quasi sempre efficaci, poche sviste e in ogni caso senza conseguenze. La prima al Mondiale è buona anche per lui.

Ranieri 7 - Fatta eccezione per il gol fortuito di De la Rosa gestisce complessivamente bene le iniziative messicane nelle zone di sua competenza. Il suo gol vale i primi tre punti del Mondiale: di rapina, approfitta di un destro sporco di Pellegrini e fredda Higuera.

Bellanova 6,5 - Un po' in sordina nella prima metà, in cui concede anche qualcosa ai dirimpettai. Sale in cattedra dopo l'intervallo, quando gli spazi si dilatano. Apparecchia bene per Scamacca che va a vuoto a centro area e mette sotto torchio Cardenas.

Frattesi 7 - Dopo nemmeno tre minuti estrae dal cilindro un gol di pregevole fattura che vale il vantaggio azzurro: approfitta della sponda di Scamacca e scarica un sinistro che s'insacca direttamente all'angolino. A lungo andare s'accende ad intermittenza, anche se non si scollega mai. (Dall'85' Alberico s.v.).

Esposito 6,5 - Doppia fase da veterano che influisce in maniera decisiva negli equilibri dello scacchiere azzurro. La prima con l'Under 20 è da applausi. Lascia il campo stremato a due minuti dal novantesimo: lo rileva Colpani. (Dall'88' Colpani s.v.).

Pellegrini 6,5 - Si cala sin da subito con personalità nel ruolo di mezzala, interdisce e pizzica Higuera quando ne ha la possibilità. Leader atteso di questa spedizione: compito che non lo spaventa ma che, al contrario, lo responsabilizza.

Tripaldelli 6 - Sulla tempistica stecca raramente. Accompagna a dovere le discese azzurre, anche se non sempre dosa come vorrebbe i suoi spioventi in area. Poche noie nel duello con Alvarez, sovente ingabbiato nella metà campo di competenza.

Pinamonti 5,5 - Mezzo passo falso per il capitano azzurro, che dopo il gol solo sfiorato in avvio perde il feeling con la porta. Apprezzabile il lavoro per la squadra, anche se potrebbe capitalizzare meglio il gran supporto di Scamacca.

Scamacca 6,5 - Quante belle giocate nel primo tempo: prima l'assistenza per Frattesi, poi il destro che sibila il palo, e infine l'acrobazia murata con un gran riflesso da Higuera. Il contrappeso è l'errore marchiano in compartecipazione con Plizzari che apre al pareggio messicano. (Dal 78' Capone s.v.).