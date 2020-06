Lecce già in campo oggi dopo il ko con la Juve. Liverani senza Rossettini ma ritrova Farias

Il Lecce, rientrato in nottata da Torino dopo il ko contro la Juventus, nel pomeriggio si è ritrovato sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA per riprendere da subito gli allenamenti e per preparare la gara di mercoledì sera con la Sampdoria, partita nella quale il tecnico Liverani dovrà fare a meno dello squalificato Lucioni. Farias è tornato ad allenarsi con il gruppo. A riposo Rossettini per un leggero stato febbrile - recita la nota ufficiale del club - mentre Lapadula si è sottoposto a terapie. Deiola e Dell'Orco hanno seguito un programma di lavoro differenziato. Domani pomeriggio altro allenamento, a porte chiuse, sempre sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA.