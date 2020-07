Lecce, seduta in vista del Cagliari: a parte Gabriel, Meccariello e Lapadula

Dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Liverani, il Lecce si è ritrovato al Via del Mare per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di campionato in programma domenica pomeriggio a Cagliari alle 19:30. Lavoro di scarico per i calciatori impegnati nella gara di martedì scorso con la Lazio, allenamento regolare per il resto del gruppo. A riposo Rossettini, mentre si sono allenati in differenziato Meccariello, Lapadula e Gabriel. Domani pomeriggio seduta a porte chiuse allo stadio.