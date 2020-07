Lega Serie A sceglie Lazard come advisor finanziario

Affiancherà nel dialogo con fondi verso creazione media company

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Lazard diventa advisor finanziario della Lega Serie A. Secondo quanto si apprende, lo ha deciso il Consiglio di Lega, riunitosi d'urgenza nel pomeriggio. La banca d'affari affiancherà l'associazione dei venti club di Serie A soprattutto nel confronto con i fondi di investimento interessati a entrare in partnership nella media company che la Lega intende costituire per vendere i diritti tv e valorizzare il brand, in Italia e nel mondo. Martedì l'assemblea di Lega ha dato il mandato al presidente, Paolo Dal Pino, per proseguire il dialogo con i fondi interessati (tre sono già usciti allo scoperto, altri potrebbero farlo), in modo da ottenere proposte concrete entro la fine di luglio. (ANSA).