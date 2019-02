© foto di Daniele Buffa/Image Sport

‘Il calcio è passione, socialità, divertimento non c’è spazio per l’odio o per l’insulto. Esprimiamo il massimo dissenso e riprovazione per i messaggi vergognosi beceri e incivili contro Davide Astori, un esempio di atleta, calciatore, uomo e padre’. Queste le parole del presidente Mauro Balata a nome di tutta la Lega B di solidarietà alla famiglia Astori, alla Fiorentina e ai suoi tifosi dopo i messaggi apparsi sulle piattaforme social con commenti che infangavano la memoria dell’ex capitano Viola.