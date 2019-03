Raggiunto da tuttonapoli.net, l'ex difensore della Juve Nicola Legrottaglie è tornato sul rosso sventolato a Meret ieri nella gara tra i bianconeri e il Napoli: "In realtà non c'è un contatto diretto, forse Meret sfiora il piede di Ronaldo, sicuramente lo ostacola col ginocchio, ma l'espulsione mi è sembrata esagerata. Personalmente, come per i rigori, eviterei di estrarre il rosso in questi casi: un episodio del genere condiziona troppo il resto della partita. Il rischio è di penalizzare lo spettacolo. Bisognerebbe rifletterci dieci volte prima di lasciare una squadra in dieci per un episodio del genere. Il rosso andrebbe estratto solo per un fallo chiaro ed evidente".

Se Rocchi fosse andato al monitor?

"Probabilmente lo avrebbe dato lo stesso perché non si trattava di un episodio chiarissimo".