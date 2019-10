Fonte: figc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Nazionale non ha rivali nemmeno in tv. A seguire su Rai1 gli Azzurri, impegnati ieri sera a Vaduz dove hanno conquistato contro il Liechtenstein l’ottava vittoria consecutiva nel girone di qualificazione a EURO 2020, sono stati 5.969.000 spettatori (23.4% di share). Dati che hanno consentito a Rai1 di stravincere la prima serata come già accaduto sabato in occasione del match con la Grecia. La sfida dell’Olimpico aveva fatto registrare 7.142.000 spettatori, con uno share del 32.5%.