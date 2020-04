Lippi: "Riprendere solo con rischio zero. Titolo? Può succedere di tutto"

Marcello Lippi, ct della Nazionale che ha vinto il Mondiale nel 2006, ha parlato della ripresa del campionato e della lotta per il titolo: "La Serie A deve riprendere solo quando il rischio contagi sarà pari a zero, neanche in prossimità, ma proprio con nessuno rischio - spiega a Il Giornale - Per il resto, la sosta è stata lunga e inaspettata, è impossibile stabilire chi potrà trarre vantaggio da questa situazione. Nel caso in cui si dovesse riprendere, saranno dodici giornate molto molto particolari".