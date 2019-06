LIVE TMW - Barella: "Ora voglio rimanere concentrato solo sull'Europeo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il giorno della vigilia di Italia-Spagna, esordio degli azzurrini nell'Europeo Under 21. Nella sala stampa dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna presente Nicolò Barella.

16:45 inizia la conferenza stampa

Con quale spirito siete venuti in Under 21 voi che arrivate dalla Nazionale maggiore?

"Sicuramente con la mentalità giusta per cogliere una grande occasione. La cosa più importante è il gruppo, non i singoli. Noi porteremo un po' più di esperienza, anche grazie alla fiducia che ci hanno dato Di Biagio e Mancini".

Come hai deciso di isolarti in questi giorni dalle voci di mercato?

"È un'occasione troppo importante per pensare ad altro. Vogliamo arrivare più avanti possibile, ho già avvisato tutti di lasciarmi tranquillo".

Si può dire che per la vostra generazione questo Europeo sia una prova del nove?

"Ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo giocato tante partite nelle Under senza ottenere un titolo e questa volta vogliamo riuscirci. Remiamo tutti dalla stessa parte. Il nostro calcio sta crescendo, più fiducia ci viene data più cresciamo".

17:07 Termina la conferenza stampa