LIVE TMW - Bologna, Lyanco: "A 15 anni ero centrocampista al Botafogo"

Fonte: Da Casteldebole, Dario Ronzulli

13.34 - Conclusa la conferenza stampa.

13.31 - Lyanco sulle sue qualità: "Fino ai 15 anni ero centrocampista nel Botafogo, poi un mio compagno difensore era squalificato e il mister mi ha messo lì e ho fatto anche un gol di testa. Dopo la partita ho firmato il contratto, ma giocando da difensore".

13.22 - Quali sono le tue nuove condizioni fisiche? "Ho passato un anno difficile per via dell’infortunio. Sono tornato sempre allenandomi bene, sempre dando il massimo. Questo nuovo infortunio ( lesione dell’ileopsoas di destra, ndr) non mi abbatte: in fondo fa parte del mestiere del calciatore. Mi spiace ma farò di tutto per recuperare quanto prima".

13.20 - Che gara è stata quella contro l'Inter? "Se Icardi segna subito diventa un’altra partita. Ma quando ha sbagliato ho pensato che la partita poteva essere nostra".

13.18 - Ha inizio la conferenza stampa di Lyanco: "Prima facevo più giocate azzardate, ma a Torino con Mihajlovic ho imparato che prima devo fare il difensore. Voglio giocare come so e sto imparando molto con il mister. Prima della gara con l’Inter ci siamo dati la carica nello spogliatoio. Ci siamo allenati bene, preparati bene. Siamo contenti per la vittoria ma stiamo già pensando al Genoa".

13.10 - Avrà inizio tra pochi minuti a Casteldebole la conferenza stampa di presentazione di Lyanco, difensore brasiliano classe '97 arrivato in prestito dal Torino negli ultimi giorni di calciomercato.