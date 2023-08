ufficiale Lyanco vola in Qatar: l'ex Torino passa in prestito dal Southampton all'Al-Gharafa

Trasferitosi due anni fa dal Torino al Southampton per 7,5 milioni di euro, Lyanco cambia di nuovo maglia e saluta, almeno temporaneamente, la Premier League. Il difensore brasiliano passa in prestito per un anno all'Al-Gharafa, in Qatar.

La notizia è ufficiale, arriva direttamente dai canali del club di Doha. Si tratta della quinta squadra del classe '97: Sao Paulo, Torino, Bologna, Southampton e ora l'Al-Gharafa.