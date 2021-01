LIVE TMW - Coronavirus, focolaio al Benfica con 17 giocatori. Positivo anche Rubiales

live Coronavirus, focolaio al Benfica con 17 giocatori. Positivo anche Rubiales

vedi letture

09.32 - Rummenigge su Euro 2020: "So che la UEFA sta pensando di organizzarlo in un solo Paese" - "So che il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, si sta chiedendo se non sarebbe più logico, con il coronavirus che infuria ancora, di organizzare il campionato europeo (11 giugno-11 luglio) in un solo Paese. Con un protocollo sanitario significativo". Così Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, in un'intervista al quotidiano bavarese Munchner Merkur, in merito allo svolgimento dei prossimi Europei itineranti in programma dall'11 giugno all'11 luglio.

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO

23.35 - Spagna, Rubiales positivo al coronavirus. Il presidente federale era già in quarantena - Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato martedì la Federazione stessa in un comunicato; il numero uno del calcio iberico, che era già in isolamento dopo la positività di una persona con cui è stato a contatto, continuerà quindi la sua quarantena.

20.38 - Real Madrid, Raul è positivo al coronavirus. Il tecnico del Castilla in isolamento - Raul Gonzalez Blanco, leggenda del Real Madrid e oggi allenatore del Castilla, è risultato positivo al coronavirus. Il tecnico spagnolo è asintomatico ed è stato subito isolato e messo in quarantena.

17.23 - I dati della Protezione Civile di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 254.070 tamponi e individuati 10.497 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 535.524, 11.534 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 603 persone affette da Coronavirus per un totale di 83.157 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 535.524 (-11.534)

Deceduti: 83.157 (+603)

Dimessi/Guariti: 1.781.917 (+21.428)

Ricoverati: 25.186 (-242) di cui in Terapia Intensiva: 2.487 (-57)

Tamponi: 29.619.436 (+254.070)

Totale casi: 2.400.598 (+10.497, +0,44%)

16.10 - Innerhofer negativo, può partire per Bormio - Un nuovo tampone antiCovid, al quale è stato sottoposto il campione azzurro di sci alpino Christof Innerhofer, è risultato negativo. Il velocista è in attesa di partire per Kitzbuehel e così di partecipare alle gare del fine settimana. Innerhofer è stato in isolamento per un paio di settimane, praticamente dopo le gare di Bormio, e non figurava tra i convocati della spedizione azzurra. Ora il nuovo tampone ha dato esito negativo.

12.47 - Focolaio al Benfica - Focolaio in casa Benfica. Il club portoghese ha reso noto che sono stati riscontrati 17 casi positivi al Covid-19 all'interno della prima squadra e dello staff, dopo i test di sabato. Non sono stati rivelate le identità degli atleti contagiati. Alla luce di questi dati il club è in attesa del parere della Direzione Generale Sanità che potrebbe decidere per uno stop di 14 giorni da parte del club.

11.04 - Ritardo nella consegna dei vaccini Pfizer: stasera riunione Arcuri-Regioni - Appena 53 mila dosi di vaccino in arrivo oggi sulle 294 mila previste. E altre 241 mila in consegna nella giornata di domani. E sempre che non ci siano altre spiacevoli sorprese nella tabella di marcia. L’ennesimo ritardo della Pfizer, che rischia inevitabilmente di rallentare la campagna di vaccinazione in Italia, sarà il tema affrontato questa sera dopo le 20 dalla Conferenza Stato Regioni. Il commissario straordinario all’emergenza Covid esaminerà la questione assieme ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia e ai vari presidenti di Regione, molti dei quali si sono rivolti in questi ultimi giorni allo stesso Domenico Arcuri sollecitando un suo intervento. L’urgenza prioritaria appare quella di supportare in qualche modo le regioni che, alle prese con scarsi quantitativi di dose, devono fare i richiami. Chi ha più scorte nei magazzini potrebbe essere invitato a `cederle´ a chi ne ha maggior bisogno in questo momento, nella speranza che la distribuzione delle dosi da parte della casa farmaceutica torni a regime così come era stato concordato all’inizio.

MARTEDÌ 19 GENNAIO

23.40 - La Federcalcio portoghese mette a disposizione la Casa dos Atletas - La Federcalcio portoghese ha messo a disposizione del Ministero della Salute la Casa dos Atletas, a Cidade do Futebol, per fungere da unità di backup per i pazienti che necessitano di ricovero e sorveglianza medica per le prossime 8 settimane, come un modo per alleviare l'occupazione dei reparti ospedali. Lo ha annunciato la Federazione con una nota ufficiale.

17.55 - Zaniolo positivo, ma non era nel gruppo squadra. La Roma non dovrà entrare in bolla - Nessuna preoccupazione in casa Roma per la positività di Nicolò Zaniolo. Il calciatore classe '99 l'ha lui stesso annunciato oggi su 'Instagram', ma Zaniolo a Trigoria non era in contatto col resto dei compagni e non faceva parte del gruppo squadra in quanto ai box perché sta recuperando dall'infortunio. Da Trigoria non filtra quindi preoccupazione: non sarà necessario applicare il protocollo ASL che obbliga dopo casi di positività al Covid-19 il resto dei compagni al tragitto casa-lavoro-casa.

17.40 - Focolaio nel Porto, Conceiçao ammonisce: "Le cose non vanno bene, ci vuole responsabilità" - Altri tre giocatori positivi al coronavirus (Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson) in casa Porto, dove mister Sérgio Conceição ha sottolineato quanto sia grande la responsabilità di ognuno nella lotta al nemico invisibile: "Questo non è un problema che riguarda solo il calcio. In Portogallo stiamo soffrendo, le statistiche non sono buone. Dobbiamo tutti mettere una mano sulla coscienza e renderci conto che i nostri sono problemi minori. Siamo tranquilli, ma i giocatori hanno una vita fuori dal calcio e vorrei che ci sia solo maggiore responsabilità".

17.26 - Protezione Civile, il bollettino: 8.824 nuovi contagiati (-6.316 positivi rispetto a ieri). 377 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 158.674 tamponi e individuati 8.824 nuovi positivi al Covid-19. Gli attualmente positivi sono 547,058, 6.316 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 377 persone affette da Covid-19 per un totale di 82.553 deceduti da inizio epidemia.

Attualmente positivi: 547.058

• Deceduti: 82.554 (+377)

• Dimessi/Guariti: 1.760.489 (+14.763)

• Ricoverati: 25.428 (+168)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.544 (+41)

• Tamponi: 29.365.366 (+158.674)

Totale casi: 2.390.101 (+8.824, +0,37%)

15.02 - Zaniolo positivo al Covid-19 - Nicolò Zaniolo positivo al Covid-19. Il centrocampista della Roma attualmente ai box per infortunio ha lui stesso comunicato la notizia, tramite i suoi canali social. "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa", ha scritto Zaniolo.

10.30 - Milan, tamponi negativi - Tamponi tutti negativi in casa Milan. Dopo le positività di Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez il gruppo squadra è stato sottoposto a un nuovo giro di test e tutto è andato liscio, con la squadra che è partita da poco alla volta di Cagliari dove stasera affronterà la formazione di Di Francesco per la diciottesima giornata di campionato.

LUNEDÌ 18 GENNAIO