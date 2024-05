Live TMW Inter, Inzaghi: "Risposte importanti da tutti. Scudetto della gioia"

23.06 inizia la conferenza. Risposte positve da tanti calciatori oggi...

"Ho avuto le risposte che volevo anche se non c'era bisogno. Tanti ragazzi che hanno giocato meno hanno dato risposte e hanno avuto anche il premio del gol pensando a Buchana e Arnautovic. Risposte importanti anche da Asllani che è cresciuto tanto e ha giocato anche spezzoni in gare importanti. E' cresciuto tanto"

Buchanan giocherà sempre a sinistra anche l'anno prossimo?

"Ora i ragazzi avranno tre giorni di riposo. Buchanan si è inserito bene, è introverso ma si è inserito subito nel gruppo. Ha sempre giocato a destra ma lì ne abbiamo tanti e allora l'ho provato a sinistra e mi è sempre piaciuto per questo lo sto schierando da quella parte. Si sta ritagliando lo spazio"

Cosa servirà l'anno prossimo per tenere questo ritmo?

"Ho una società che si sta azionando da tempo per far si che la squadra migliori perchè bisogna sempre crescere. Ora abbiamo due gare in cui faremo del nostro meglio e poi penseremo alla prossima stagione. La festa? Quello che ci hanno fatto i nostri tifosi rimarrà sempre dentro ognuno di noi. E' lo scudetto della gioia. Ringrazierò sempre i tifosi"

Per il rinnovo basteranno cinque minuti?

"Con la società sapete che rapporto ho. Ci siederemo tutti e si parlerà, ma siamo già in contatto tutti i giorni. Artefici principali i calciatori di questa stagione ma anche la società e il Presidente che da lontano ci sostiene"

La curva ti canta "Inzaghi uno di noi". Cosa ti fa pensare per il futuro?

"Sono contento, ci abbiamo messo un pochino a conoscerci. Io li ho sempre apprezzati perchè hanno sempre avuto l'attaccamento per la maglia. Ci sono sempre stati"

