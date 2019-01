LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Vittorie esterne per Werder e Dusseldorf

Premi f5

Augsburg-Dusseldorf 1-2

1' - Si parte!

13' - Palo di Baier! Conclusione da limite, palo che si stampa sul palo!

25' - Giallo per Moravek.

27' - Ducksch! Scambia con un compagno, entra in area e calcia! Fuori!

45' - GOL! GOL! GOL! DUCKSCH! Vantaggio Dusseldorf nel finale, 0-1!

16.16 - Fine primo tempo!

46' - Comincia la ripresa!

60' - Ammonizione per Finnbogason.

61' - Gregoritsch! Incornata di testa insidiosa, ci arriva il portiere!

63' - Altro giallo, stavolta per Usami.

64' - GOL! GOL! GOL! SCHMID! Punizione pregevole per il giocatore dell'Augsburg, 1-1!

77' - Assalto finale del Dusseldorf.

89' - GOL! GOL! GOL! RAMAN! La squadra ospite la spunta soltanto alla fine, conclusione centrale e potente che il portiere non respinge!

17.22 - Fine partita.

Eintracht-Friburgo 3-1

1' - Comincia la partita!

14' - Poche emozioni fino a questo momento, i padroni di casa tengono palla ma senza trovare lo spazio giusto per colpire.

22' - Sostanziale equilibrio in campo fino a questo momento.

31' - Giallo per Fernandes.

34' - Gara nervosa, ammonizione anche per Gondorf.

36' - GOL! GOL! GOL! HALLER! L'Eintracht sblocca il match, bell'incornata di Haller che trova la porta!

40' - GOL! GOL! GOL! REBIC! Da fuori gran conclusione sul palo lontano, il portiere non può nulla!

45' - GOL! GOL! GOL! JOVIC! Eintracht che arrotonda, servito in area a due passi dalla porta impatta e trova il gol!

16.16 - Fine primo tempo!

46' - Inizia la ripresa!

50' - Rebic! Riceve palla in area, solo davanti al portiere spara a lato! Che occasione!

69' - GOL! GOL! GOL! PETERSEN! ACCORCIA IL FRIBURGO! Scodellata dalla destra di Gondorf, Petersen aggancia a spara in porta!

73' - Ammonito Rode.

78' - GOL ANNULLATO ALL'EINTRACHT! Willems scarica una gran conclusione ma il Var ferma tutto per un fallo in attacco.

85' - Ancora Rebic! Solo davanti al portiere ha tempo per concludere ma spara a lato!

17.21 - Fine partita.

Hannover-Werder Brema 0-1

1' - Partiti!

14' - Tiene botta il Werder che spinge per vie centrali, Hannover costretto a fare muro.

22' - Sahin! Conclusione insidiosa, tiro che si spegne sul fondo.

27' - Rashica! Anche Werder pericoloso, conclusione potente dalla distanza che trova il portiere pronto a respingere.

32' - GOL! GOL! GOL! RASHICA! Il giocatore del Werder punta la porta e lascia partire un gran tiro che si infila in porta!

41' - Harnik! Riceve in area, da posizione invitante calcia ma trova la risposta del portiere!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia la ripresa!

56' - Arriva il giallo per Sorg.

67' - Anche Fritz si becca il giallo.

70' - Gara poco spettacolare ma molto nervosa, ammonito anche Augustinsson.

82' - Nervosismo palpabile ed Hannover che non ne viene fuori, giallo anche per Akpoguma.

17.22 - Fine partita.

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengradbach 0-1

1' - Fischio d'inizio!

11' - Bellarabi! Gran palla in area, il giocatore rossonero alza la testa e calcia! Gran risposta del portiere che si allunga e ci arriva!

28' - Havertz! Cerca di imbucare all'angolino, conclusione che viene bloccata da Sommer.

37' - GOL! GOL! GOL! PLEA! Borussia avanti! Passaggio invitante in area, solo contro il portiere prende la mira e non sbaglia!

16.15- Fine primo tempo!

46' - Comincia la ripresa!

58' - Ammonito Siebert.

66' - Palo di Bellarabi! Gran conclusione dal limite, portiere battuto ma palla che si stampa contro il palo!

68' - Ammonito Bender.

69' - Volland! Leverkusen ancora pericoloso, stavolta riceve palla in area e calcia verso l'angolino ma trova la risposta del portiere!

70' - Altro giallo, stavolta se lo becca Stindl.

81' - Hofman! Azione personale, si libera della marcatura e prova a calciare in porta! Palla fuori!

17.22 - Fine partita!

Stoccarda-Mainz 2-3

1' - Comincia il match!

13' - Situazione di estremo equilibrio in campo in avvio.

20 - Arriva il giallo per Kempf.

22' - AUTOGOL DI ASCACIBAR! Il giocatore dello Stoccarda devia inavvertitamente un pallone spedendolo nella propria porta!

28' - GOL! GOL! GOL! MATETA! Quaison apparecchia per il compagno e lascia partire il tiro, palla in rete! 0-2!

38' - Ascacibar! Conclusione verso l'angolino, gran risposta del portiere che evita il gol dello Stoccarda!

16.15 - Fine primo tempo!

46' - Comincia la ripresa!

63' - Mainz che gestisce al meglio il risultato in questo secondo tempo.

72' - GOL! GOL! GOL! HACK! Gran palla di Caricol che dalla bandierina scodella dentro e pesca Hack, scarico con una gran conclusione che si infila all'angolino!

83' - GOL! GOL! GOL! GONZALEZ! Accorcia lo Stoccarda, di testa incorna e trova il gol!

85' - GOL! GOL! GOL! KEMPF! Si rifà sotto lo Stoccarda, altro gol e risultato che si assottiglia! 2-3!

17.22 - Fine partita!

15.20 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Augsburg-Dusseldorf

Eintracht-Friburgo

Hannover-Werder Brema

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengradbach

Stoccarda-Mainz

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30!