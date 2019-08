LIVE TMW - DIRETTA COPPA ITALIA - Finali: Benevento ko, l'Empoli va

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

SPEZIA-PRO PATRIA 5-0

18.00 - PARTITI!

5' - Ci prova Gyasi che va in avanzata, ma viene fermato il giocatore dello Spezia.

15' - GOL DELLO SPEZIA! SEGNA GYASI! Suggerimento perfetto di Bartolomei, Gyasi si fa trovare pronto in area e batte l'estremo difensore.

24' - RADDOPPIO SPEZIA! CI PENSA GUDJOHNSEN!

18.45 - FINE PRIMO TEMPO!

19.01 - RIPARTITI!

50' - Gyasi si destreggia bene dopo il solito assist di Bartolomei. Il suo tiro però non va a buon fine.

53' - TRIS SPEZIA! SEGNA FEDERICO RICCI! Splendido contropiede degli uomini di mister Italiano che trafiggono per la terza volta Tornaghi. Progressione in velocità di Delano, il neo acquisto poi si accentra, serve Ricci Federico che insacca al volo con un tiro rasoterra.

64' - GOL DELLO SPEZIA! POKER DI MATTEO RICCI! Gran bella conclusione di Ricci, che batte il portiere senza dargli scampo!

92' - GOL DI DELANO! DILAGA LO SPEZIA! Suggerimento di Ricci, Delano si fa trovare pronto e sigla il 5-0!

19.53 - FINE PARTITA!

CHIEVOVERONA-RAVENNA 1-1 (4-2 d.t.s.)

18.00 - PARTITI!

15' - Meglio il Chievo in quest'avvio. Ci prova Pucciarelli, senza però centrare la porta.

23' - CHIEVO AVANTI! SEGNA MEGGIORINI! Nell'azione precedente al vantaggio, Meggiorini ha beccato il palo. Sempre l'attaccante con il numero 24 approfitta del rimpallo favorevole e con il destro, da terra, infila la rete del momentaneo vantaggio.

35' - Tiro dalla distanza di Pucciarelli: palla a lato.

19.19 - FINE PRIMO TEMPO!

19.34 - RIPARTITI!

62' - PARI RAVENNA! SEGNA RAFFINI! Raffini lasciato libero e con tutta la possibilità di girarsi in area di rigore. Con il sinistro beffa Semper. Il Chievo sembra aver perso un po' di lucidità.

20.23 - SI VA AI SUPPLEMENTARI!

20.31 - AL VIA I SUPPLEMENTAR!

21.05 - SI VA AI CALCI DI RIGORE!

Ultimo rigore vincente di Rodriguez, passa il Chievo dopo i rigori!

VENEZIA-CATANIA 2-1

19.00 - PARTITI!

4' - GOL DI ZUCULINI! VANTAGGIO CATANIA! Al primo vero affondo, i lagunari passano subito: cross dalla sinistra e Zuculini batte Furlan per l’1-0!

28' - Capello ad un passo dal 2-0! Ancora molto bravo Furlan che nell’uno contro uno rimane in piedi e respinge la conclusione del numero 28 che forse avrebbe potuto fare di più.

42' - GOL DI SILVESTRI! PAREGGIO CATANIA! Sugli sviluppi di un corner Silvestri impatta il pallone e batte il portiere!

19.45 - FINE PRIMO TEMPO!

20.01 - RIPARTITI!

56' - GOL DI ARAMU! VENEZIA DI NUOVO SU! L'ex Livorno ci prova da calcio piazzato e non sbaglia: punizione perfetta ed è 2-1 per gli arancioneroverdi!

20.52 - FINE PARTITA!

BENEVENTO-MONZA 3-4

20.30 - PARTITI!

5' - GOL DEL MONZA! VANTAGGIO DI BELLUSCI!Punizione da posizione defilata di Lepore che trova impreparata la difesa giallorossa: Bellusci insacca di testa

17' - RADDOPPIO MONZA! FINOTTO! Contropiede di Brighenti che va a tu per tu con Montipò; serve Finotto che da pochi passi insacca.

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.35 - RIPARTITI!

49' - TRIS MONZA! Finotto da assist-man stavolta: serve Iocolano, che di prima gira in rete!

51' - ACCORCIA IL BENEVENTO! Tello accorcia le distanze: pallone in area, stoppa e va con il destro. Lamanna non riesce a respingere!

83' - LA RIAPRE TELLO! 2-3! Il Benevento accorcia ancora le distanze: cross di Maggio, Tello si fa trovare pronto e dimezza lo svantaggio!

88' - LA CHIUDE IL MONZA! Il Monza chiude la partita: cross di Lepore dalla destra, Montipò è incerto nell'uscita e permette a Finotto di realizzare il quarto gol

93' - Calcio di rigore per il Benevento!

94' - ACCORCIA IL BENEVENTO! Va Viola dal dischetto e non sbaglia. Ma probabilmente è troppo tardi!

22.21 - FINE PARTITA!

CITTADELLA-PADOVA 3-0

20.30 - PARTITI!

23' - RIGORE Cittadella! Cherubin stende Diaw in area, e Orsato indica il dischetto.

24' - GOL DEL CITTADELLA! A SEGNO IORI! Il capitano granata spiazza Minelli. 1-0 per i padroni di casa.

28' - RADDOPPIO CITTADELLA! CI PENSA DIAW! L’attaccante granata insacca di testa da distanza ravvicinata su sponda di Adorni. 2-0.

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.35 - RIPARTITI!

86' - TRIS! GOL DI CELAR! L’attaccante sloveno raccoglie la corta respinta di Minelli e insacca. 3-0.

22.21 - FINE PARTITA!

CREMONESE-VIRTUS FRANCAVILLA 4-0

20.30 - PARTITI!

41' - GOL CREMONESE! A SEGNO CLAITON! Lo schema su corner libera al tiro Soddimo che calcia al volo strozzando la conclusione, la palla rimbalza e Claiton di testa è il più lesto a trovare la deviazione vincente.

44' - RADDOPPIO CREMONESE! Uno-due della Cremo che trova il raddoppio con una conclusione di destro di Deli!

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.35 - RIPARTITI!

58' - TRIS CREMONESE! Soddimo serve Palombi nello spazio e quest'ultimo è freddo davanti al portiere dopo il dribbling su Costa!

66' - ANCORA PALOMBI! POKER! Altra bella azione della Cremonese. Palombi porta palla, vince un rimpallo e scarica una staffilata vincente!

22.21 - FINE PARTITA!

EMPOLI-REGGINA 2-1

20.30 - PARTITI!

21' - GOL DELL'EMPOLI! CI PENSA MANCUSO! La sblocca Mancuso, destro dal lato sinistro dell’area che si infila all’angolo opposto!

28' - PAREGGIO REGGINA! GOL DI CORAZZA! Cross di Kirwan a pescare in area Corazza, la sua girata non lascia scampo a Brignoli.

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.35 - RIPARTITI!

72' - PASSA L'EMPOLI! A SEGNO ANTONELLI! Sugli sviluppi di un corner è l'ex Milan a trovare la deviazione decisiva per il 2-1 empolese!

22.21 - FINE PARTITA!

VIRTUS ENTELLA-SUDTIROL 1-2

20.30 - PARTITI!

8' - VANTAGGIO SUDTIROL! Casiraghi trova la traiettoria vincente, fredda il portiere e porta inaspettatamente avanti gli ospiti!

26' - PAREGGIA L'ENTELLA! Paolicci fa un buon movimento, riceve e trafigge l'estremo difensore avversario!

21.35 - RIPARTITI!

83' - SUDTIROL TORNA AVANTI! Morosini trova un gran bel gol a sette minuti dalla fine e porta avanti la sua squadra!

22.21 - FINE PARTITA!

FROSINONE-CARRARESE 4-0

20.30 - PARTITI!

10' - GOL DI CIANO! FROSINONE AVANTI! Citro accentrandosi vede lo spazio libero al centro, serve Ciano che prende la mira e conclude alla sinistra del portiere!

44' - RADDOPPIO FROSINONE! GOL DI PAGANINI! Beghetto dalla fascia sinistra crossa sul versante opposto, a raccogliere la palla c'è Paganini che tira forte verso la porta: gonfia la rete! 2-0 Frosinone.

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.35 - RIPARTITI!

48' - GOL DI ARIAUDO! ANCORA FROSINONE! Calcio di punizione di Ciano dalla fascia sinistra, Ariaudo svetta sul secondo palo e colpisce di testa: traversa gol!

81' - POKER FROSINONE! TRIBUZZI! Ciano serve Citro al centro dell'area, il numero 11 ritarda il tempo del tiro per favorire l'ingresso di Tribuzzi che servito conclude forte in rete: battuto Forte! Gioia per Tribuzzi! 4-0 Frosinone.

22.21 - FINE PARTITA!

MONOPOLI-COSENZA 1-0

20.30 - PARTITI!

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.35 - RIPARTITI!

87' - Calcio di rigore per il Monopoli! Donnarumma viene atterrato in area di rigore da Pierini.

89′ – GOL MONOPOLI! MENDICINO REALIZZA IL CALCIO DI RIGORE! Passa al fotofinish il Monopoli: penalty battuto egregiamente!

22.21 - FINE PARTITA!

PERUGIA-TRIESTINA 1-0

20.30 - PARTITI!

28' - VANTAGGIO PERUGIA! GOL DI SGARBI! Corner dalla destra battuto da Fernandes, Iemmello prolunga sul secondo palo dove sbuca Sgarbi che di petto insacca la palla dell'1-0!

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.35 - RIPARTITI!

22.21 - FINE PARTITA!

PESCARA-MANTOVA 3-2

20.30 - PARTITI!

12' - Rigore per il Pescara! Fallo su Tumminello agganciato da un difensore virgiliano sugli sviluppi di un calcio di punizione: rigore.

13' - GOL DI TUMMINELLO! PESCARA AVANTI! L'ex Roma parte dal penalty e non sbaglia: 1-0 per i padroni di casa!

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.35 - RIPARTITI!

49' - GOL MANTOVA! PAREGGIA GUGGIONE! Sinistro di giustezza che infila Fiorillo dopo un bel capovolgimento di fronte.

79' - PASSA IL PESCARA! Di Grazia dribbling e interno destro che non lascia scampo a Adorni!

90' - PARI MANTOVA! TREMOLADA! Quest'ultimo resta tutto solo in area e viene servito nel buco difensivo. Facile per lui pareggiare i conti!

91' - 3-2 PESCARA! SEGNA VENTOLA! Di Grazia imbecca alla perfezione Ventola, che nei minuti di recupero riporta su il Pescara!

22.21 - FINE PARTITA!

PORDENONE-FERALPISALO' 1-2

20.30 - PARTITI!

30' - GOL DELLA FERALPISALO'! Stacco vincente di Caracciolo su punizione di Contessa, ospiti in vantaggio!

44' - PAREGGIA IL PORDENONE! Pobega è bravo ad andare via e riuscire a spingere la sfera alle spalle dell'estremo difensore avversario!

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.35 - RIPARTITI!

50' - RIPASSA LA FERALPI! CI PENSA SCARSELLA! Destro micidiale di Scarsella, che batte Bindi.

22.21 - FINE PARTITA!

TRAPANI-PIACENZA 3-1

20.30 - PARTITI!

12' - GOL DEL PIACENZA! VANTAGGIO! Cross di Nannini, Cacia è bravo ad impattare il pallone e spedirlo in fondo al sacco!

44' - PAREGGIO DEL TRAPANI! Evacuo, che è stato rapace ad approfittare della respinta di Del Favero sul tiro di Colpani. Cinque minuti di recupero prima dell'intervallo.

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.42 - RIPARTITI!

59' - LA RIBALTA IL TRAPANI! Ancora Evacuo, stavolta con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. La situazione adesso è ribaltata.

42' - GOL DEL TRAPANI! TRIS DI NZOLA! Bravissimo quest'ultimo ad andare via in progressione e battere Del Favero a tu per tu!

22.21 - FINE PARTITA!

CROTONE-AREZZO 4-3

20.45 - PARTITI!

2' - SUBITO CROTONE AVANTI! GOL DI BARBERIS! Bel tiro del centrocampista che supera il portiere avversario e porta in vantaggio i calabresi!

7' - RADDOPPIO CROTONE! SEGNA SIMY! E' notte fonda per l’Arezzo che ora deve cercare un’impresa a dir poco clamorosa!

11' - GOL! ACCORCIA L'AREZZO! Borghini a segno sugli sviluppi di calcio d’angolo, non certo reattiva la retroguardia pitagorica!

16' - Rigore per l'Arezzo!

17' - PARI AREZZO! BELLONI! Va Belloni dagli undici metri e la sua battuta è perfetta: 2-2 a Crotone!

23' - L'AREZZO LA RIBALTA! Gol di Zini, dopo che Cordaz aveva respinto il tiro di Cheddira! Incredibile 3-2 adesso!

33' - PAREGGIO CROTONE! Golemic raccoglie la respinta di Pissardo sul colpo di testa di Zanellato e mette dentro per il 3-3!

21.35 - FINE PRIMO TEMPO!

21.53 - RIPARTITI!

74' - GOL DI RUGGIERO! PASSA IL CROTONE! Conclusione al bacio del giocatore del Crotone, che fredda il portiere e riporta su i calabresi!

JUVE STABIA-IMOLESE 1-1

20.45 - PARTITI!

21.35 - FINE PRIMO TEMPO!

21.53 - RIPARTITI!

58' - Rigore per la Juve Stabia!

59' - GOL JUVE STABIA! Sul dischetto va Carlini che batte Rossi e porta in vantaggio i campani!

66' - PARI IMOLESE! Cross dalla sinistra e deviazione vincente di Vuthaj sotto misura. Nell’azione errore di Fazio che non fa la diagonale e si fa anticipare dall’attaccante avversario

90' - SI VA AI SUPPLEMENTARI!

LIVORNO-CARPI 0-1

20.45 - PARTITI!

21.35 - FINE PRIMO TEMPO!

21.53 - RIPARTITI!

69' - GOL DI VANO! PASSA IL CARPI! Imbeccata per Vano, che controlla e sigla la rete del vantaggio con un buon tracciante!

22.51 - FINE PARTITA!

PISA-POTENZA 3-0

20.45 - PARTITI!

43' - PISA IN VANTAGGIO! Marconi si porta il pallone dal sinistro al destro e lascia partire un diagonale che si infila nell'angolo basso.

21.35 - FINE PRIMO TEMPO!

21.53 - RIPARTITI!

53' - RADDOPPIA IL PISA! Pasticcio difensivo del Potenza, ne approfitta Masucci che col destro batte Ioime. 2-0!

71' - TERZO GOL DEL PISA! Punizione dalla sinistra di Minesso e colpo di testa vincente di Aya che batte Ioime! 3-0!

22.51 - FINE PARTITA!

SALERNITANA-CATANZARO 3-1

21' - Calcio di rigore per la Salernitana!

22' - GOL DELLA SALERNITANA! VANTAGGIO DI KIYINE! A segno Kiyine da calcio di rigore. Il tiro tocca il palo interno destro per poi depositarsi in rete! 1-0.

45' - GOL SALERNITANA! Stupenda rete da parte della Salernitana con Giannetti, che la infila in rete con una rovesciata!

21.35 - FINE PRIMO TEMPO!

21.53 - RIPARTITI!

73' - GOL DI GIANNETTI! TRIS SALERNITANA! Assist di Akpa Akpro e gol di Giannetti! 3-0 adesso. Bella l'azione che ha portato alla rete.

79' - ACCORCIA IL CATANZARO! Su cross di Casoli segna Mangni, ma ormai pare troppo tardi.

22.51 - FINE PARTITA!

