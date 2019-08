LIVE TMW - DIRETTA COPPA ITALIA - Passa lo Spezia!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

SPEZIA-PRO PATRIA 5-0

18.00 - PARTITI!

5' - Ci prova Gyasi che va in avanzata, ma viene fermato il giocatore dello Spezia.

15' - GOL DELLO SPEZIA! SEGNA GYASI! Suggerimento perfetto di Bartolomei, Gyasi si fa trovare pronto in area e batte l'estremo difensore.

24' - RADDOPPIO SPEZIA! CI PENSA GUDJOHNSEN!

18.45 - FINE PRIMO TEMPO!

19.01 - RIPARTITI!

50' - Gyasi si destreggia bene dopo il solito assist di Bartolomei. Il suo tiro però non va a buon fine.

53' - TRIS SPEZIA! SEGNA FEDERICO RICCI! Splendido contropiede degli uomini di mister Italiano che trafiggono per la terza volta Tornaghi. Progressione in velocità di Delano, il neo acquisto poi si accentra, serve Ricci Federico che insacca al volo con un tiro rasoterra.

64' - GOL DELLO SPEZIA! POKER DI MATTEO RICCI! Gran bella conclusione di Ricci, che batte il portiere senza dargli scampo!

92' - GOL DI DELANO! DILAGA LO SPEZIA! Suggerimento di Ricci, Delano si fa trovare pronto e sigla il 5-0!

19.53 - FINE PARTITA!

CHIEVOVERONA-RAVENNA 1-1

18.00 - PARTITI!

15' - Meglio il Chievo in quest'avvio. Ci prova Pucciarelli, senza però centrare la porta.

23' - CHIEVO AVANTI! SEGNA MEGGIORINI! Nell'azione precedente al vantaggio, Meggiorini ha beccato il palo. Sempre l'attaccante con il numero 24 approfitta del rimpallo favorevole e con il destro, da terra, infila la rete del momentaneo vantaggio.

35' - Tiro dalla distanza di Pucciarelli: palla a lato.

19.19 - FINE PRIMO TEMPO!

19.34 - RIPARTITI!

62' - PARI RAVENNA! SEGNA RAFFINI! Raffini lasciato libero e con tutta la possibilità di girarsi in area di rigore. Con il sinistro beffa Semper. Il Chievo sembra aver perso un po' di lucidità.

VENEZIA-CATANIA 1-1

19.00 - PARTITI!

4' - GOL DI ZUCULINI! VANTAGGIO CATANIA! Al primo vero affondo, i lagunari passano subito: cross dalla sinistra e Zuculini batte Furlan per l’1-0!

28' - Capello ad un passo dal 2-0! Ancora molto bravo Furlan che nell’uno contro uno rimane in piedi e respinge la conclusione del numero 28 che forse avrebbe potuto fare di più.

42' - GOL DI SILVESTRI! PAREGGIO CATANIA! Sugli sviluppi di un corner Silvestri impatta il pallone e batte il portiere!

19.45 - FINE PRIMO TEMPO!

20.01 - RIPARTITI!

BENEVENTO-MONZA 0-0

CITTADELLA-PADOVA 0-0

CREMONESE-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

EMPOLI-REGGINA 0-0

VIRTUS ENTELLA-SUDTIROL 0-0

FROSINONE-CARRARESE 0-0

MONOPOLI-COSENZA 0-0

PERUGIA-TRIESTINA 0-0

PESCARA-MANTOVA 0-0

PORDENONE-FERALPISALO' 0-0

TRAPANI-PIACENZA 0-0

CROTONE-AREZZO 0-0

JUVE STABIA-IMOLESE 0-0

LIVORNO-CARPI 0-0

PISA-POTENZA 0-0

SALERNITANA-CATANZARO 0-0

