LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Chelsea a valanga con doppietta di Higuain

17.50 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Premier League!

RISULTATI FINALI:

Brighton-Watford 0-0

Burnley-Southampton 1-1

Chelsea-Huddersfield 5-0

Crystal Palace-Fulham 2-0

Everton-Wolverhampton 1-3

1' - Si parte!

7' - Bong! Conclude da fuori, palla alta di poco! Subito Brigton pericoloso!

15' - Brighton che prova a spingere in questa fase iniziale.

28' - Possesso palla prolungato del Watford, tiene botta la squadra ospite nonostante il pressing.

33' - Il Brighton si becca il primo giallo del match, ammonito Propper.

16.46 - Finisce cosi il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Brighton subito aggressivo in questo avvio di ripresa.

60' - Sema! Colpo di testa verso la porta, conclusione potente ma poco precisa. Fuori.

79' - Locadia! Prova la conclusione dal limite, gran risposta di Foster!

83' - Ancora Locadia! Ci prova il Brighton, salta un avversario e calcia, fuori!

17.47 - Fine partita.

Burnley-Southampton 1-1

1' - Comincia la partita!

6' - Ings ci prova, conclusione bassa e centrale! Blocca Heaton!

17' - E' il Southampton a tenere alto il pressing in questa prima fase.

28' - Wood! Riceve un bel pallone in area, ha tempo per prendere la mira e calciare! Tiro alto!

33' - Giallo per Barnes!

35' - Gara che si innervosisce, ammonizione anche per Bardsley.

16.46 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Ward-Prowse! Incornata a due passi dalla porta, ancora bravo Heaton che ci arriva!

55' - GOL! GOL! GOL! REDMOND! Rasoiata precisa dal limite, palla indirizzata all'angolino e stavolta imprendibile per Heaton! 0-1!

67' - Burnley che si riversa in avanti, Southampton che tiene botta in questa fase.

78' - Barnes! Spinge il Burnley! Conclusione da posizione ravvicinata, gran parata di Heaton!

84' - Giallo per Mee.

90' - GOL! GOL! GOL! BARNES! Dal dischetto il Burnely trova il gol del pareggio!

17.48 - Fine partita.

Chelsea-Huddersfield 5-0

1' - Fischio d'inizio!

7' - Mooy! Incornata a due passi dalla porta, fuori! Pericolo per il Chelsea!

16' - GOL! GOL! GOL! HIGUAIN! Assist al bacio di Kante che pesca Higuain, l'argentino spara in porta e trova l'angolo giusto! 1-0!

27' - Problemi in casa Huddersfield: non ce la fa Mbenza, al suo posto dentro Mounie.

32' - Solito possesso palla preciso da parte del Chelsea che ha il predominio del campo.

41' - Tanto movimento da parte di Higuain in questo primo tempo, buon impatto del Pipita sul match.

44' - CALCIO DI RIGORE PER IL CHELSEA!

45' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Il Chelsea trova il raddoppio proprio a ridosso dell'intervallo, dal dischetto non sbaglia Hazard!

16.47 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Willian! Azione personale per il giocatore del Chelsea che in velocità entra in area e calcia! Fuori!

65' - ANCORA CALCIO DI RIGORE PER IL CHELSEA!

66' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Il belga va ancora dal dischetto e non fallisce!

69' - GOL! GOL! GOL! ANCORA HIGUAIN! Da 21 metri lascia partire la conclusione contro la quale il portiere Lossl non riesce ad opporsi! Doppietta per il Pipita!

86' - GOL! GOL! GOL! WILLIAN! Chelsea a valanga, la manita la firma proprio Willian! Conclusione deviata e palla in porta!

17.48 - Fine partita.

Crystal Palace-Fulham 2-0

1' - Partiti!

7' - Ayew si becca il giallo.

12' - Mitrovic! Colpo di testa insidioso a pochi passi dalla porta, palla a lato di poco!

25' - CALCIO DI RIGORE PER IL CRYSTAL PALACE!

26' - GOL! GOL! GOL! MILIVOJEVIC! Non sbaglia dal dischetto l'attaccante del Crystal Palace, 1-0!

28' - Arriva il giallo per Le Marchand.

36' - Traversa di Benteke! Spiovente dalla fascia, l'attaccante dei padroni di casa impatta sul pallone e tira! Sfera che si stampa sulla traversa!

16.46 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Manovra del Crystal Palace troppo frettolosa in questi primi minuti della ripresa.

59' - Arriva il giallo per Babel.

65' - Schlupp! Viene servito in verticale, arriva di fronte al portiere e cerca l'angolino! Il portiere Rico si distende e ci arriva!

77' - Giallo per Wan-Bissaka.

87' - GOL! GOL! GOL! SCHLUPP! Arrotonda il Crystal Palace, conclusione di Batshuayi respinta dal portiere sui piedi di Schlupp che ribadisce in porta!

17.48 - Fine partita.

Everton-Wolverhampton 1-3

1' - Si comincia!

7' CALCIO DI RIGORE PER IL WOLVES!

8' - GOL! GOL! GOL! NEVES! Non sbaglia dal dischetto, ospiti in vantaggio!

16' - Zouma si becca il primo giallo del match.

28' - GOL! GOL! GOL! GOMES! Gran conclusione da parte del centrocampista che con una sassata da fuori infila nell'angolino! 1-1!

34' - Sostanziale equilibrio in campo, entrambe le squadre lasciano spazi pericolosi nelle rispettive difese.

41' - Finale di primo tempo non particolarmente vivo dopo un avvio scoppiettante.

44' - Keane si becca il giallo!

45' - GOL! GOL! GOL! JIMENEZ! Gran punizione di Moutinho per la testa di Jimenez che trova il gol!

16.46 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Cartellino giallo all'indirizzo di Coady.

66' - GOL! GOL! GOL! DENDONCKER! Riceve in area, colpisce di prima e trova la porta! 1-3!

76' - Scatta l'ammonizione per Davies!

17.47 - Fine partita.

15.51 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Brighton-Watford

Burnley-Southampton

Chelsea-Huddersfield

Crystal Palace-Fulham

Everton-Wolverhampton

15.46 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Insieme seguiremo i match delle 16 della Premier League inglese!