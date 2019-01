LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Solo pari per il Chelsea, bene il Burnley

Premi f5 per aggiornare

© foto di Federico De Luca

Chelsea-Southampton 0-0

1' - Partiti!

13' - Predominio sul campo del Chelsea in avvio.

22' - Willian viene avanti con una serpentina, conclude ma trova una respinta.

30' - Arriva il giallo per Bednarek.

36' - Hazard! Riceve in area, prende la mira e calcia! Bravo il portiere che ci arriva!

40' - Morata! Filtrante preciso per l'ex Real che aggancia e calcia! Palla deviata provvidenzialmente da Yoshida!

21.31 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Predominio assoluto del Chelsea anche in questa ripresa.

69' - Morata infila in porta! L'arbitro però ferma tutto, offside.

74' - Rudiger si becca il giallo.

79' - Gara che si innervosisce, giallo anche per Romeu.

90' - Alonso finisce giù in area, protestano i blues ma l'arbitro lascia proseguire.

21.36 - Fine partita.

Huddersfield-Burnely 1-2

1' - Comincia la partita!

14' - Mee si becca il primo giallo della partita.

28' - Si propone l'Huddersfield che non trova incisività sotto porta.

30' - Ammonizione anche per Schindler.

31' - Barnes lascia partire una cannonata dal limite, gran risposta di Lossl!

33' - Gara nervosa, giallo anche per Bardsley.

34' - GOL! GOL! GOL! MOUNIE! Padroni di casa avanti, di testa Mounie sfrutta il corner e batte il portiere!

40' - GOL! GOL! GOL! WOOD! Assist al bacio di McNeil, fucilata di Wood e Lossl battuto! 1-1!

42' - ESPULSO SCHINDLER! Arriva il secondo giallo in poco più di dieci minuti, rosso!

21.31 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Wood! Incornata a due passi dalla porta, palla che termina di un soffio a lato!

74' - GOL! GOL! GOL! BARNES! Westwood apparecchia per Barnes che stoppa in area e colpisce, gol e Burnley in vantaggio!

78' - Wood prende il giallo.

90' - Giallo anche per Heaton in questo finale.

21.36 - Fine partita.

West Ham-Brighton 2-2

1' - Fischio d'inizio!

12' - Palla invitante per Arnautovic che da due passi spara in curva.

25' - Ci prova Felipe Anderson, conclusione potente ma centrale. Blocca Button.

32' - Arnautovic! Ancora imbeccato dalla retrovie, prova la conclusione da destra ma stavolta trova pronto il portiere che blocca.

39' - Arnautovic finisce a terra nel pieno dell'area avversaria dopo uno scontro di gioco, l'arbitro lascia proseguire tra le proteste veementi del West Ham.

21.31 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - GOL! GOL! GOL! STEPHENS! Arriva finalmente il gol del vantaggio firmato dall'attaccante, 0-1!

58' - GOL! GOL! GOL! DUFFY! Pronto il raddoppio del Brighton!

66' - GOL! GOL! GOL! ARNAUTOVIC! Noble scodella dentro, svetta Arnautovic che incorna e trova ancora il gol!

68' - GOL! GOL! GOL! ANCORA ARNAUTOVIC! L'attaccante sfrutta al meglio il passaggio rasoterra di Antonio, 2-2!

80' - Giallo per March.

21.36 - Fine partita.

Wolverhampton-Crystal Palace 0-1

1' - Si parte!

11' - Comanda il Crystal Palace in questo avvio di partita.

23' - Arriva l'ammonizione per Boly.

31' - Ben messi in campo i Wolves che non concedono spazi agli avversari.

38' - McDoherty! Si fionda su una palla scodellata in area da destra, incorna ma manca di un soffio la traversa!

21.31 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Arriva il giallo per Bennett.

62' - Gara equilibrata ma nervosa, ammonizione anche per Milivojevic.

83' - GOL! GOL! GOL! AYEW! La sblocca il Crystal Palace, l'ex Marsiglia infila in porta!

90' - Ammonito Jonny.

90' - CALCIO DI RIGORE PER GLI OSPITI!

90' - GOL! GOL! GOL! MILIVOJEVIC! Raddoppio Crystal Palace, il numero 4 infila in porta dal dischetto!

21.36 - Fine partita.

Bournemouth-Watford 3-3

1' - Comincia adesso il match, leggero ritardo rispetto alla altre sfide.

14' - GOL! GOL! GOL! DEENEY! Traversone al bacio di Sema che pesca Deeney, incornata vincente e Watford in vantaggio!

28' - GOL! GOL! GOL! DEENEY! Gran conclusione all'incrocio dei pali, 0-2!

31' - Giallo per Doucoure.

34' - GOL! GOL! GOL! AKE! Accorcia il Bournemouth!

37' - GOL! GOL! GOL! WILSON! Fraser scodella dentro, trova Wilson che colpisce in porta con un'incornata a batte il portiere! 2-2!

38' - GOL! GOL! GOL! Sema spara la fucilata e porta ancora in vantaggio i suoi! Assist e gol per lui!

40 '- GOL! GOL! GOL! FRASER! Gran gol per il giocatore del Bournamouth che spara la conclusione all'angolo, 3-3!

21.41 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia la ripresa!

53' - Ammonito Capoue.

60' - Dan Gosling viene ammonito.

66' - Fraser a pochi metri dalla porta spara una gran conclusione, respinge Foster!

78' - King! Gran tiro dal limite, palla di un soffio a lato!

21.49 - Fine partita

20.17 - Sono quattro le partite che seguiremo in contemporanea:

Bournemouth-Watford

Chelsea-Southampton

Huddersfield-Burnely

West Ham-Brighton

Wolverhampton-Crystal Palace

20.15 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale della Premier League, seguiremo insieme i match delle 20.45!