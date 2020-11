live Fiorentina, Prandelli: "Cosa ho visto di buono? Non abbiamo mai mollato"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, dopo la partita con il Milan a San Siro parla in conferenza stampa. Segui le parole dell'allenatore viola con il live su TMW.

Ore 17.37 inizia la conferenza di Prandelli.

Cosa si porta da questa trasferta? Da questa partita porto via qualcosa di buono e altre cosa meno. L'aspetto più importante è che non abbiamo mollato. Abbiamo avuto anche delle buone opportunità, bravo pure Donnarumma a salvare due volte. Non abbiamo mai mollato".

Il gol non arriva... "La fase offensiva deve essere proposta con più giocatori, dobbiamo recuperare Ribery e Callejon al 100% e poi avremo più possibilità".

Come si migliora questo gruppo? "Siamo su una strada da percorrere tutti insieme, possiamo farcela".

Rispetto al Benevento ha visto qualcosa in più? "Il Milan è forte, non perdono da 21 partite, noi però non abbiamo mollato e qualcosa di buono l'abbiamo fatto".