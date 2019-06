LIVE TMW - Italia U21, Kean: "Sarri? Basta la maglia azzurra a motivarmi"

Domani sera contro il Belgio l’Italia si gioca le residue chance di qualificazione alla semifinali dell’Europeo. Al Mapei Stadium stasera rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa di Moise Kean.

18:35 inizia la conferenza stampa

Dal punto di vista del morale che umore c'è nel gruppo?

"Noi siamo motivati al 100%, la partita con la Polonia è finita e ora pensiamo al Belgio".

In vista di domani quanto ti sono servite le partite di Champions?

"Sicuramente mi sono servite molto. Vestire la maglia azzurra darà una motivazione in più".

Si può dire che la vigilia più importante della tua carriera fin qui?

"Sì, direi che è una delle partite più belle. Speriamo di fare un ottimo risultato, il Belgio è una grande squadra ma noi siamo consapevoli della nostra forza".

Per il ct puoi giocare ovunque ma qual è il tuo ruolo preferito?

"Ha ragione il mister, non ho un ruolo prediletto".

Che idea ti sei fatto di Sarri?

"Non ho avuto modo di vedere la sua conferenza stampa perché sono concentrato su queste partite. Quando finirà l'Europeo avrò modo di conoscerlo per bene".

L'arrivo di Sarri può essere una motivazione ulteriore domani sera?

"Certamente ma bastava giocare per l'Italia per motivarmi"

Quanta voglia hai di mettere la tua firma su questo Europeo?

"Sarebbe una bella cosa. Io però sono sempre stato abituato a mettere la squadra davanti ed è quello che farò domani".

Domani ci sarà il terzo sold out. Quanto vi può caricare?

"Giocheremo per noi e per il paese, sarà bello avere il supporto di così tanta gente"

18:59 termina la conferenza stampa