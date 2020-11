live Milan, Bonera: "Ora le altre squadre ci aspettano al varco"

Firmerebbe per il quarto posto? "Non è il momento di firmare, dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, sappiamo che solo così possiamo rimanere in alto fino alla fine. Se abbassiamo l'intensità non andremo da nessuna parte".

Come è andato Tonali? "Una buona gara, abbiamo visto dei miglioramenti, aveva bisogno di un po di tempo. Siamo concentrati su di lui, ha fatto una buona gara"

Più 5 da Inter e più 6 dalla Juve? "E' un qualcosa che ci fa sentire orgogliosi, non invece far perdere energie a pensarci. E' frutto del sacrificio e di voler sempre migliorare"

Il Milan ti sorprende ancora? "Mi sorprende il gruppo per quello che dimostra ogni giorno, la professionalità. Ora le altre squadre ci aspettano al varco".

Saeleamekers cresciuto molto? "Grande spirito di sacrificio, corsa e velocità, un giocatore importante".

Cresce l'entusiasmo in società? "Ringrazio la disponibilità della proprietà per lavorare con mezzi importanti in un periodo difficile. Ringrazio a nome mio e del mister la proprietà, sè molto vicina e ambiziosa come ha sempre dimostrato".

