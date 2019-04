LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Foto Acerbi? Chiediamo scusa. Meno social"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Successo del Milan fondamentale per la sfida Champions contro la Lazio. Dopo il match a San Siro parla il tecnico rossonero Gennaro Gattuso in sala stampa. Segui il live su TMW.

23.24 Comincia la conferenza di Gattuso.

Vittoria di sofferenza e cuore: "Me l'aspettavo così perchè la Lazio ha caratteristiche ben precise, abbina qualità e velocità, quando mette la palla dentro crea sempre pensieri.Siamo stati molti bravi e abbiamo fatto quello che dovevamo fare".

Il Milan c'è da qui alla fine: "Lo spero, nei momenti di difficoltà non ho mai avuto dubbi sulla mia rosa. Dopo il derby si è spenta la luce, c'era poco entusiasmo e tanta depressione, abbiamo messo i giocatori nelle posizioni migliori, stiamo provando a fare cose diverse, come Suso che deve fare meno strada".

Il cambio di Laxalt è stato decisivo: "Abbiamo sempre creato qualcosa, anche nel primo tempo. Laxalt era giusto metterlo, perchè ha una gamba da quinto, Borini già era in campo, lo stesso Conti può farlo".

Le polemiche di Tare eccessive? "Si mi sembrano parole eccessive".

Sulla foto di Bakayoko e Kessie: "Queste cose non si fanno, i grandi club devono smetterla di usare i social. DA una settimana si parla di questa roba qui, bisogna concentrarsi di più sugli allenamenti che sui social .Chiediamo solo scusa".

Ripagato dalla fiducia di Calhanoglu: "Non mi deve nulla, so che caratteristiche hanno i miei giocatori, ha attraversato un momento negativo ma ora sta facendo bene. Ha grandi margini di miglioramento. Gli allenatori e giocatori passano, il club rimane, bisogna rispettare la maglia".

Ritmi alti nella ripresa: "I primi venti minuti facevamo troppo giropalla indietro, quando riesci a muoverla sembra che la squadra giochi più veloce ma è come ti muovi che fa la differenza".

Nel primo tempo l'area poco riempita: "Non siamo quella squadra che va sul fondo per riempire l'area, difficilmente hai il tempo per entrare".

Piatek ci è rimasto male a non tirare il rigore: "Non ho visto nessuna polemica, Kessie e Piatek sono i due rigoristi e hanno deciso loro. Nessun caso".

23.40. Finisce qui la conferenza di Gattuso.