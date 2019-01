LIVE TMW - Milan, Gazidis: "Investimento a lungo termine con Piatek"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sull'obiettivo del Milan: "Non lo so. Ci vorrà il tempo che ci vorrà. Siamo impegnati in questo percorso, e credo che ci siano due tipologie di viaggio. Un viaggio del Milan e uno della serie A. Il calcio italiano deve tornare ad essere competitivo, in stadi di livello mondiale. Il nostro obiettivo è anche più ampio, altrimenti non avrei lasciato l'Inghilterra".

Sul nuovo stadio: "Siamo ancora guardando le alternative, vogliamo fare cose eccitanti, e possiamo rinnovare San Siro o costruire un nuovo stadio. Collaboriamo con l'Inter e sono molto ottimista".

Su cosa sia il Milan: "Essere qui a Milanello è davvero speciale. Sentire e odorare il calcio è molto importante. Questo club occupa un posto nelle teste di chiunque nel mondo, è un punto di riferimento. Gli ultimi anni non sono stati facili ma la reputazione che ha il Milan nel mondo è senza macchia. Dobbiamo portare il Milan dove merita. E' un onore enorme venire qui al Milan, lavorare con questi dirigenti. Sono molto fiducioso per il futuro. Non sarà facile, abbiamo molti ostacoli da superare. rispettare la Uefa e le restrizioni che ci sono per noi. Ma è eccitante essere qui ed essere parte di questo progetto".

Sul giocatore e la strategia: "Sono felice di presentare il nostro nuovo giocatore. Vorrei dire che Elliott ha investito molto nel club. Vogliamo portare il Milan in alto, e ringrazio Paolo e Leo per il lavoro fatto questa estate. Lavoro tanto per portare il club dove merita, facendolo in breve tempo. Il sogno deve essere costruito su un piano concreto, a lungo termine, ri-costruire per la verità. E per fare ciò c'è bisogno di disciplina e non riguarda solo i giovani ed esperienza. Dobbiamo capire le realtà finanziarie imposte dall'Uefa. Piatek rientra in questi parametri ed è il tipo di giocatore che vogliamo prendere, so che i nostri tifosi ameranno guardalo giocare insieme agli altri giovani presenti in squadra".

Tra poco le parole di Ivan Gazidis in conferenza stampa.