live Milan, Pioli: "Deluso per il finale. Rigore? C'è confusione"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla in conferenza stampa dopo la sfida in Coppa Italia contro la Juventus. Segui la conferenza stampa dell'allenatore rossonero con il live su TMW.

23.20 - Inizia la conferenza di Pioli

Deluso per il finale? "Deluso per il risultato finale, i giocatori meritavano di vincere la partita. Orgoglioso dei miei giocatori, per il cuore e qualità. Il fatto che mancheranno tanti giocatori al ritorno, è chiaro che dovremmo fare una impresa, ma ci penseremo".

Il rigore e i cartellini come li giudica? "Alla riunione degli arbitri ci avevano detto che non era rigore. C'è veramente confusione sulla regola dei falli di mano. Ma sono felice della prestazione dei miei ragazzi. Sulla gestione dei gialli lascio interpretare a voi".

Sulla reazione post derby: "Il derby, vi posso assicurare, che ci aveva rotto le ossa ed era stata una mazzata tremenda. Sono stati bravi i ragazzi a reagire, oggi siamo stati squadra per tutti i 95 minuti, anche in inferiorità numerica. Ora che abbiamo capito queste situazioni, dobbiamo continuare così. Possiamo ancora fare molto bene in campionato".

Su come sta la squadra... "Stiamo bene, ho fatto giocare stasera tutti quelli del derby, perchè secondo me avevamo giocato bene il derby poi per dieci minuti di amnesia l'abbiamo persa, ma a livello fisico e mentale stiamo diventando forti. Ci stiamo avvicinando a battere una grande squadra, dobbiamo crederci".

23.26 Finisce la conferenza di Pioli