live Napoli, Gattuso: "Brutta mazzata, ma rifarei le stesse scelte"

vedi letture

Al San Paolo vincono gli olandesi: decide De Wit.

Brutto scivolone in casa del Napoli, che all'esordio in Europa League viene sconfitto 1-0 al San Paolo dall'Az Alkmaar. A breve le considerazioni in conferenza stampa del tecnico Rino Gattuso.



Che cosa non ha funzionato? Rifarebbe le stesse scelte?

"Sicuramente sì, se ho fatto delle scelte è perchè c'è un lavoro dietro. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, abbiamo preso un gol sull'unica azione. È la gara che dovevamo fare, siamo stati penalizzati più di quanto meritavamo".



La sconfitta complica il cammino europeo?

"Ad oggi si, ma tutte le gare vanno giocate. Perdere in casa con l'Az è una bella mazzata, ora testa al Benevento e poi penseremo alla sfida alla Real Sociedad".

Rabbia o delusione?

"Non posso rimproverare nulla alla squadra, ci è mancata cattiveria negli ultimi quindici metri. Quando arrivavamo negli ultimi metri si poteva fare meglio, su questo aspetto abbiamo sbagliato. Dobbiamo migliorare".

21.36 - Terminata la conferenza di Rino Gattuso.