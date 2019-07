LIVE TMW - Report Calcio, inizia la conferenza stampa. Presente Gravina

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Dall'inviato a Palazzo Madama

11.20 - La nona edizione di ‘ReportCalcio’, lo studio della FIGC realizzato in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers), viene presentata alle ore 11.30 di martedì 9 luglio presso la Sala Koch del Senato della Repubblica (Palazzo Madama), con ingresso in Piazza San Luigi de’ Francesi n°9 a Roma.

Prenderanno parte alla presentazione il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, Niccolò Donna (Centro Studi FIGC) e Andrea Samaja (Partner PwC).

11.35 - Comincia con un video messaggio di Enrico Letta, segretario generale di AREL che oggi non è potuto essere presente. Poi un video che mostra i dati in crescita del calcio italiano (la stagione presa in esame è quella 17-18)

11.50 - Apre la conferenza stampa Niccolò Donna del Centro Studi Figc: "Il 20% dei giovani ragazzi italiani sono registrati presso la nostra Federazione. Il calcio italiano incide nel 12% del pil generato dal football business. Da qui la necessità della Federcalcio di impostare un percorso basato sulla trasparenza e dunque il Report Calcio. Inoltre l'Uefa ha scelto noi per testare un nuovo modello per calcolare l'impatto socioeconomico del calcio "