LIVE TMW - Spal, Semplici: "Rammaricato per 2 episodi determinanti"

Tra poco in conferenza stampa il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, dopo il match giocato a San Siro contro il Milan. Segui le parole dell'allenatore dei biancazzurri con il live di TMW.

Ore 23.30 inizia la conferenza di Semplici

Come l'avete preparata? "Volevamo prenderli alti per limitare il loro palleggio e la qualità del Milan, nel primo tempo ci siamo riusciti giocando con personalità. Potevamo approfittarne in alcune situazioni, ma alla fine abbiamo perso la partita su una giocata singola. Dopo l'1-0 il Milan si è liberato dalle pressioni, sono rammaricato perchè questa sera ci sono stati episodi determinati per il risultato. Parlo della posizione di Piatek sul gol e sul secondo giallo a Bennacer a dieci minuti dalla fine".

Le scelte sono state giuste? "Cercherò di farle giuste. Le altre squadre che giocano per il nostro obiettivo non è che hanno 5-6 palle gol, ma non è una giustificazione. Abbiamo fatto il massimo sotto tutti i punti di vista, ma è un aspetto che dobbiamo migliorare. Se non abbiamo fatto gol fuori casa un motivo ci sarà, stiamo lavorando per essere più incisivi e determinanti per fare qualche risultato positivo".

Più difficile la strada per la salvezza quest'anno: "Si, dico di si. Oggi abbiamo fatto una buona gara, il Milan non passava un buon periodo e potevamo sfruttare meglio la situazione. Siamo una società piccola che ha veduto alcuni giocatori bravi, altri sono infortunati, e quest'anno il livello del campionato si è alzato notevolmente. Cerchiamo di migliorare e lavorare tutti uniti per rimanere attaccati al treno e sperare nel girone di ritorno, di fare un rush finale importante".

Ore 23.40 finisce la conferenza di Semplici.