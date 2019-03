LIVE TMW - Udinese, Tudor: "E' il momento di far punti. Poi penseremo al gioco"

Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor, dopo la sosta per le Nazionali, presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Genoa. Su TMW potrai seguire in presa diretta tutte le dichiarazioni del tecnico dei friulani.

Sulla sosta e l'assenza dei Nazionali: "Quando ci sono le soste è sempre un problema. Noi abbiamo tanti Nazionali, questo vuol dire che abbiamo qualità. Ieri abbiamo fatto allenamento, oggi faremo una nuova seduta e valuteremo, ma abbiamo lavorato bene. Per vedere le mie idee però servirà un po' di tempo. Con quelli che sono rimasti abbiamo lavorato bene, i ragazzi hanno voglia e sono pronti per fare una grande gara col Genoa".

Su De Paul: "Se vieni qua e non proponi niente di nuovo c'è qualcosa che non va. Fra i miei compiti ci sono i punti, il gioco, ma anche il far crescere i singoli giocatori. Ora la priorità sono i punti, poi cercheremo di migliorare il gioco e di conseguenza anche i singoli".

Sulla situazione dell'Udinese: "E' un tema ampio... Ne abbiamo discusso a lungo all'interno della società, io sono focalizzato solo sulla squadra e sul vincere domani, una vittoria ci darebbe nuova energia. Pensare troppo al futuro non porta a niente di buono. Di tutto il resto, su come crescere e migliorare, ne parleremo a fine stagione".

Sull'accoglienza che si aspetta: "Spero che vengano tanti tifosi, io sono molto ottimista, vedo bene la squadra. C'è positività nel gruppo. Questo ovviamente deve essere tradotto sul campo. Servirà remare tutti dalla stessa parte, domani i tifosi vedranno una squadra vogliosa, propositiva, aggressiva e compatta. Proveremo a dare qualcosa anche dal punto di vista del gioco mettendo i giocatori migliori nelle posizioni più consone".

Sul Genoa: "Anche loro avevano delle assenze... Davanti hanno due giocatori importanti, li abbiamo studiati e ci stiamo preparando per fronteggiarli. Ma in generale siamo più concentrati su noi stessi, giochiamo in casa e vogliamo decidere come indirizzare la partita".

Sugli infortunati: "Behrami si è allenato sempre in gruppo, così come Samir e Badu, mentre D'Alessandro è ancora out. E' bello che certi giocatori stiano tornando dagli infortuni".

Sul poco tempo per lavorare: "Non abbiamo comunque scuse. Io per prima cosa mi aspetto una buona mentalità, una squadra tosta e aggressiva che conceda poco agli avversari. Poi davanti ovviamente voglio vedere idee di calcio, giuste posizioni e giuste distanze".

Sulle condizioni dei Nazionali: "Ho parlato tanto con tutti. Abbiamo usato video e discorsi individuali. Sono soddisfatto".