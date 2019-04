© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Porto-Liverpool: "Perché Origi e non Firmino? Non c'è nessun problema, la scelta è dovuta alla grande forma di Origi che è così da alcune settimane. L'abbiamo fatto anche a centrocampo perché ci aspettiamo una gara intensa e dovremo essere pronti. Siamo convinti che chi non gioca spesso possa essere un grande aiuto per noi, è anche un aiuto a Firmino per la rotazione. L'obiettivo è fermare il Porto e segnare il più possibile. Loro sono molto forti, ma vogliamo fare di tutto per passare il turno. Non ha senso entrare in campo per gestire, faremo quello che facciamo sempre. Dobbiamo segnare senza pensare al risultato dell'andata, proveremo a vincere senza subire gol. Sicuramente hanno pianificato qualcosa di diverso, forse con due attaccanti. Siamo consapevoli che davanti al loro pubblico è più difficile affrontarli, vedremo come andrà".