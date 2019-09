Liverpool, lotta aperta tra Nike e New Balance per la sponsorizzazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È notizia di qualche settimana fa l'accordo del Liverpool con il famoso marchio d'abbigliamento Nike, che verserà nelle casse dei Reds la cifra record di 90 milioni. La New Balance, attuale sponsor tecnico del club campione d'Europa in carica, non ci sta e, secondo Footmercato, può sfruttare una clausola che permetterebbe di restare sponsor nel caso pareggi l'offerta dei concorrenti. Attualmente, il Liverpool percepisce 50 milioni annui dal marchio americano.