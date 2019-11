© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida in Champions League contro il Liverpool, ha diramato la lista dei convocati. Out Insigne che non ha recuperato dopo la botta presa al gomito nella gara contro il Milan. Questo l'elenco completo:

Portieri: Maret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.