Cristiano Lucarelli, nel giorno del derby di Torino che vedrà Sarri sfidare Mazzarri, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, partendo proprio dal tecnico bianconero: “Tra noi è nata una stima e una simpatia reciproca da quando gli chiesi di poter seguire i suoi allenamenti con l’Empoli. Una decina di giorni da studente, a imparare i suoi metodi. Richiesta ripetuta e accolta la scorsa stagione, quando andai nel centro sportivo del Chelsea, addirittura ospite suo... Mi riservò un trattamento regale, davvero molto affettuoso...il suo modo di far giocare il Napoli credo resterà nella storia del club per tanti anni ancora: una macchina da spettacolo. Mi sento figlio di entrambi questi bravissimi tecnici. Sto tentando col Catania di mettere in pratica i loro insegnamenti in un campionato di C che per difficoltà vale la serie B. Per Maurizio non sarà una passeggiata. E’ vero che da un po’ il Toro non è brillante, ma Walter preparerà la sfida con tale meticolosità da annullare le attuali distanze. Vedrete”.